Рынок новых авто в Украине вырос в первом полугодии: какие бренды стали лидерами

В Украине по итогам января-июня 2026 года было реализовано около 33 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Самой популярной маркой на украинском рынке остается Toyota. По итогам первого полугодия компания увеличила продажи новых легковых автомобилей на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В десятку самых популярных брендов вошли:

Toyota - 4852 автомобиля (+6%);

Renault - 3048 (+5%);

Skoda - 2791 (+9%);

Volkswagen - 2403 (-10%);

BYD - 1918 (+8%);

Hyundai - 1891 (+26%);

BMW - 1785 (-7%);

Mazda - 1434 (+49%);

Nissan - 1269 (+11%);

Suzuki - 1050 (-27%).

Наибольший рост продаж среди брендов первой десятки продемонстрировала Mazda — на 49% в годовом измерении. Самое ощутимое сокращение зафиксировано у Suzuki, продажи которой уменьшились на 27%.

Бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей в первом полугодии 2026 года стал компактный кроссовер Renault Duster.

Напомним, в мае украинцы приобрели около 5,5 тысяч новых легковых авто. Это на 18% меньше, чем в мае 2025г.