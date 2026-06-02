В Украине упали продажи новых автомобилей: какие марки выбирали в мае

Toyota RAV-4 / Infocar

За прошлый месяц украинцы приобрели около 5,5 тысячи новых легковых авто. Это на 18% меньше, чем в мае 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по отношению к апрелю 2026 года спрос на новые авто уменьшился на 11%.

Самой популярной маркой луны стала Toyota, продажи авто которой упали на 29% по сравнению с маем прошлого года.

Самые популярные марки мая

В десятку лидеров мая 2026 года вошли следующие марки:

  1. Toyota – 745 ед. (-29%);
  2. Skoda – 516 ед. (+9%);
  3. Renault – 485 ед. (-19%);
  4. Volkswagen – 380 ед. (-38%);
  5. BMW – 320 ед. (-1%);
  6. BYD - 312 ед. (-18%);
  7. Hyundai – 301 ед. (-13%);
  8. Mazda – 283 ед. (-5%);
  9. Nissan – 238 ед. (+18%);
  10. Audi – 181 ед. (-28%).

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в мае стал кроссовер Renault Duster.

По данным "Укравтопрома", всего с начала года в стране было реализовано 27 тыс. новых легковушек, что всего на полпроцента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в апреле в Украине было реализовано почти 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3% больше результатов апреля 2025 года. По сравнению с мартом 2026 г. объем продаж увеличился на 5%.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в апреле стал кроссовер Renault Duster.

Автор:
Светлана Манько