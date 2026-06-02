В Украине упали продажи новых автомобилей: какие марки выбирали в мае
За прошлый месяц украинцы приобрели около 5,5 тысячи новых легковых авто. Это на 18% меньше, чем в мае 2025 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что по отношению к апрелю 2026 года спрос на новые авто уменьшился на 11%.
Самой популярной маркой луны стала Toyota, продажи авто которой упали на 29% по сравнению с маем прошлого года.
Самые популярные марки мая
В десятку лидеров мая 2026 года вошли следующие марки:
- Toyota – 745 ед. (-29%);
- Skoda – 516 ед. (+9%);
- Renault – 485 ед. (-19%);
- Volkswagen – 380 ед. (-38%);
- BMW – 320 ед. (-1%);
- BYD - 312 ед. (-18%);
- Hyundai – 301 ед. (-13%);
- Mazda – 283 ед. (-5%);
- Nissan – 238 ед. (+18%);
- Audi – 181 ед. (-28%).
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в мае стал кроссовер Renault Duster.
По данным "Укравтопрома", всего с начала года в стране было реализовано 27 тыс. новых легковушек, что всего на полпроцента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, в апреле в Украине было реализовано почти 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3% больше результатов апреля 2025 года. По сравнению с мартом 2026 г. объем продаж увеличился на 5%.
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в апреле стал кроссовер Renault Duster.