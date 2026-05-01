В марте спрос на новые легковые автомобили в Украине увеличился на 5%: какая модель стала бестселлером

За прошедший месяц украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 3% больше результатов апреля 2025 года. По сравнению с мартом 2026 года объем продаж увеличился на 5%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укравтопром".

Самой популярной маркой луны стала японская Toyota. Бестселлером среди моделей выбран компактный кроссовер Renault Duster.

В десятку лидеров апреля 2026 года вошли следующие марки:

Toyota - 760 ед. (+7% к апрелю 2025 г.); Renault - 653 ед. (+19%); Skoda - 450 ед. (-18%); BYD - 448 ед. (+53%); BMW - 442 ед. (+45%); Volkswagen - 412 ед. (-23%); Hyundai - 337 ед. (+17%); Mazda - 244 ед. (+230%); Nissan - 216 ед. (-3%); Suzuki - 188 ед. (-30%).

С начала 2026 г. в Украине реализовано более 21,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, в марте 2026 года украинский автопарк пополнили 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. В годовом исчислении спрос вырос на 22%.