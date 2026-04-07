Рынок новых грузовиков в Украине вырос в марте на 23%

В марте 2026 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей, включая грузовики и спецтехнику, было реализовано 1085 единиц техники.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с февралем спрос вырос на 23%, а в годовом исчислении — на 6% по отношению к марту 2025 года. Таким образом, рынок продолжает постепенное восстановление и показывает положительную динамику.

Всего с начала 2026 года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнил 2911 новых машин. Это почти на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Лидером рынка в марте стала Renault с результатом 179 проданных автомобилей. В пятерку также вошли Volkswagen (112 авто), Citroën (93 авто), Fiat (87 авто) и Opel (78 авто).

Эксперты связывают рост спроса с постепенным оживлением экономической активности, а также потребностями бизнеса в обновлении автопарка.

Отметим, рынок грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонн без учета седловых тягачей в феврале 2026 года продемонстрировал существенные изменения. Статистика свидетельствует о сокращении активности в большинстве сегментов, что отражает осторожность бизнеса по инвестициям в тяжелую технику на фоне высокой базы сравнения в прошлом году.