Украинский рынок грузовиков переходит на подержанную технику

Рынок грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонн, без учета седельных тягачей, в феврале 2026 года продемонстрировал существенные изменения. Статистика свидетельствует о сокращении активности в большинстве сегментов, что отражает осторожность бизнеса по инвестициям в тяжелую технику на фоне высокой базы сравнения в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

В феврале в Украине зарегистрировали 1327 грузовых автомобилей этого сегмента. Основную часть рынка продолжают формировать внутренние перепродажи, на которые пришлось 975 сделок.

В то же время, этот сектор демонстрирует заметное снижение активности. По сравнению с январем количество сделок сократилось на 12,8 процента, а в годовом измерении падение составило 39,1 процента.

Самое глубокое сокращение зафиксировали в сегменте импорта новых грузовиков. Количество регистраций таких машин уменьшилось на 60,4 процента по сравнению с февралем 2025 года. Внутреннее производство и переоборудование автомобилей украинской сборки также снизилось. В феврале зарегистрировали 119 таких машин, что на 32,4 процента меньше, чем в прошлом.

Единственным сегментом, показавшим небольшой рост в месячной динамике, стал импорт подержанной техники. По сравнению с январем, количество таких регистраций увеличилось на 3,8 процента. В то же время в годовом исчислении этот сегмент также остается в минусе — на 11,6 процента.

На внутреннем рынке наибольшим спросом пользуются самосвалы, фургоны и бортовые автомобили. Значительную часть этого сегмента формирует техника советского происхождения, которая остается основой автопарка в строительстве и аграрном секторе.

Лидером перепродаж остается ЗиЛ-130. Это свидетельствует о спросе на очень дешевые в эксплуатации машины для локальных задач. Вместе с ним, среди популярных моделей остаются автомобили производства ГАЗ и КамАЗ.

Постепенно старый парк вытесняют б/у европейские грузовики. Среди них стабильный спрос пользуются Mercedes-Benz Sprinter в тяжелых версиях, серии T1 и T2, а также Iveco Daily. Активно перепродаются среднетоннажные Mercedes-Benz Atego и фургоны на базе Renault Premium. Это свидетельствует о постепенном обновлении автопарка в пользу иностранных брендов.

Импорт б/у техники из Европы преимущественно ориентирован на городскую и региональную логистику. Наибольшим спросом пользуются фургоны, в частности оборудованные гидробортами, а также рефрижераторы.

В модельном сегменте импорта доминируют германские производители. Чаще регистрируют Mercedes-Benz Atego. Конкуренцию ему составляют грузовики MAN серий TGL, TGM и TGS. Также в число популярных моделей входят тяжелые версии Volkswagen Crafter, а среди специализированной техники – Mercedes-Benz Arocs и Mercedes-Benz Axor.

Сегмент новой техники, как импортированной, так и украинского производства, ориентирован преимущественно на коммунальные службы и узкоспециализированные задачи. Чаще закупают самосвалы, фургоны и бортовые платформы с кранами-манипуляторами.

Заметную роль в этом секторе играют украинские предприятия, осуществляющие строительство техники на импортных шасси. Среди таких производителей – УМС, СБМ и InterCargoTruck. Их технику активно закупают для муниципальных нужд, в частности, для мусоровозов и дорожных машин.

Среди иностранных брендов стабильные позиции на рынке новой техники сохраняют Iveco Daily, MAN TGS и Volvo FE. Также в статистике появляется специализированная подъемная техника производства Zoomlion, свидетельствующая об активности в строительном секторе.

В целом ситуация на рынке тяжелых грузовиков в феврале 2026 г. указывает на период экономии и осторожности со стороны бизнеса. Резкое падение спроса на новые автомобили свидетельствует об ограниченных инвестиционных возможностях компаний. Основу рынка формируют перепродажи старой техники и точечный импорт б/у европейских грузовиков для логистики. Дальнейшая динамика будет в значительной степени зависеть от доступности кредитных программ, которые могли бы стимулировать обновление устаревшего автопарка.

Заметим, в январе 2026 года рынок грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонн ожидаемо просел по сравнению с декабрем из-за сезонного фактора, однако в годовом исчислении часть показателей демонстрирует рост.