Український ринок вантажівок переходить на вживану техніку

Ринок вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни, без урахування сідлових тягачів, у лютому 2026 року продемонстрував суттєві зміни. Статистика свідчить про скорочення активності в більшості сегментів, що відображає обережність бізнесу щодо інвестицій у важку техніку на тлі високої бази порівняння минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

У лютому в Україні зареєстрували 1327 вантажних автомобілів цього сегмента. Основну частину ринку продовжують формувати внутрішні перепродажі, на які припало 975 угод.

Водночас цей сектор демонструє помітне зниження активності. Порівняно із січнем кількість операцій скоротилася на 12,8 відсотка, а у річному вимірі падіння становило 39,1 відсотка.

Найглибше скорочення зафіксували в сегменті імпорту нових вантажівок. Кількість реєстрацій таких машин зменшилася на 60,4 відсотка порівняно з лютим 2025 року. Внутрішнє виробництво та переобладнання автомобілів українського складання також знизилося. У лютому зареєстрували 119 таких машин, що на 32,4 відсотка менше, ніж торік.

Єдиним сегментом, який показав невелике зростання у місячній динаміці, став імпорт уживаної техніки. Порівняно із січнем кількість таких реєстрацій збільшилася на 3,8 відсотка. Водночас у річному вимірі цей сегмент також залишається в мінусі — на 11,6 відсотка.

На внутрішньому ринку найбільший попит мають самоскиди, фургони та бортові автомобілі. Значну частину цього сегмента досі формує техніка радянського походження, яка залишається основою автопарку в будівництві та аграрному секторі.

Лідером перепродажів залишається ЗіЛ-130. Це свідчить про попит на максимально дешеві в експлуатації машини для локальних завдань. Разом із ним серед популярних моделей залишаються автомобілі виробництва ГАЗ та КамАЗ.

Поступово старий парк витісняють уживані європейські вантажівки. Серед них стабільний попит мають Mercedes-Benz Sprinter у важких версіях, серії T1 і T2, а також Iveco Daily. Активно перепродаються також середньотоннажні Mercedes-Benz Atego і фургони на базі Renault Premium. Це свідчить про поступове оновлення автопарку на користь іноземних брендів.

Імпорт уживаної техніки з Європи переважно орієнтований на міську та регіональну логістику. Найбільший попит мають фургони, зокрема обладнані гідробортами, а також рефрижератори.

У модельному сегменті імпорту домінують німецькі виробники. Найчастіше реєструють Mercedes-Benz Atego. Конкуренцію йому складають вантажівки MAN серій TGL, TGM та TGS. Також до числа популярних моделей входять важкі версії Volkswagen Crafter, а серед спеціалізованої техніки — Mercedes-Benz Arocs і Mercedes-Benz Axor.

Сегмент нової техніки, як імпортованої, так і українського виробництва, орієнтований переважно на комунальні служби та вузькоспеціалізовані завдання. Найчастіше закуповують самоскиди, фургони та бортові платформи з кранами-маніпуляторами.

Помітну роль у цьому секторі відіграють українські підприємства, що здійснюють забудову техніки на імпортних шасі. Серед таких виробників — УМЗ, СБМ та InterCargoTruck. Їхню техніку активно закуповують для муніципальних потреб, зокрема для сміттєвозів та дорожніх машин.

Серед іноземних брендів стабільні позиції на ринку нової техніки зберігають Iveco Daily, MAN TGS та Volvo FE. Також у статистиці з’являється спеціалізована підйомна техніка виробництва Zoomlion, що свідчить про активність у будівельному секторі.

Загалом ситуація на ринку важких вантажівок у лютому 2026 року вказує на період економії та обережності з боку бізнесу. Різке падіння попиту на нові автомобілі свідчить про обмежені інвестиційні можливості компаній. Основу ринку наразі формують перепродажі старої техніки та точковий імпорт уживаних європейських вантажівок для логістики. Подальша динаміка значною мірою залежатиме від доступності кредитних програм, які могли б стимулювати оновлення застарілого автопарку.

Зауважимо, у січні 2026 року ринок вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни очікувано просів у порівнянні з груднем через сезонний фактор, однак у річному вимірі частина показників демонструє зростання.