Ринок вантажівок у січні: внутрішні перепродажі зросли, імпорт просів

У січні 2026 року ринок вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни очікувано просів у порівнянні з груднем через сезонний фактор, однак у річному вимірі частина показників демонструє зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

На внутрішньому ринку уклали 1 075 угод — це на 12,5% менше, ніж місяцем раніше, але на 26,6% більше, ніж у січні 2025 року. Сегмент імпорту вживаних вантажівок скоротився до 175 машин, що означає падіння на 37,9% у місячному вимірі та на 6,9% у річному.

Водночас продажі нових авто склали 211 одиниць, причому більшість із них — 169 — виготовлені або переобладнані в Україні. Чистий імпорт нової техніки обмежився 42 машинами і впав майже на дві третини у порівнянні з минулим роком, тоді як українське виробництво зросло на 17,4%.

На вторинному ринку зберігається попит на техніку для будівництва та локальних перевезень. Найчастіше перепродують самоскиди, фургони та бортові вантажівки. Лідером за кількістю угод залишається ЗіЛ 130, за яким ідуть моделі ГАЗ 3307-09. Попри поважний вік, ці машини приваблюють доступною ціною та можливістю ремонту без складної сервісної інфраструктури.

У сегменті європейської техніки популярністю користуються важкі версії Mercedes-Benz Sprinter, сімейства T1/T2 і Atego, а також Iveco Daily. Присутні й китайські самоскиди Sinotruk, а також радянська "важка класика" — КамАЗ 5511, 5320 та ГАЗ 53.

Імпорт уживаних вантажівок орієнтований переважно на спеціалізований транспорт для міських і міжрегіональних перевезень — фургони з гідробортом, рефрижератори та звичайні фургони. У цьому сегменті домінують німецькі виробники: перше місце посідає Mercedes-Benz Atego, далі — важка версія Sprinter. Значну частку мають моделі MAN TGL, TGM і TGX, також до десятки входять Iveco Daily, Scania R-series, Mercedes-Benz Actros і DAF XF.

Сегмент нових вантажівок майже повністю складається зі спеціальної техніки — самоскидів, фургонів, сміттєвозів та автогідропідйомників. Ринок фактично контролюють українські компанії, які встановлюють спеціальне обладнання на імпортні або вітчизняні шасі.

Серед лідерів — "Підйомні механізми ASPM", Reform, "Авто-Ант", InterCargoTruck та "Завод спеціального обладнання". Водночас у топі присутні й готові рішення іноземних виробників — Daewoo Novus, Renault K, Scania P-series і MAN TGS, а також комунальна техніка СБМ.

Зауважимо, кінець 2025 року став справжнім сюрпризом для автомобільного сектору України. Лише за грудень було реалізовано 1439 одиниць нової комерційної техніки (вантажівки та спецмашини). Це на 46% більше, ніж показник листопада. Якщо порівнювати з груднем 2024 року, попит зріс на 6%.