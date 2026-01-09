Запланована подія 2

Ринок нових вантажівок: як завершився 2025 рік та хто став лідером продажів в Україні

Продажі нових вантажівок в Україні падають / Depositphotos

Кінець 2025 року став справжнім сюрпризом для автомобільного сектору України. Лише за грудень було реалізовано 1439 одиниць нової комерційної техніки (вантажівки та спецмашини). Це на 46% більше, ніж показник листопада. Якщо порівнювати з груднем 2024 року, попит зріс на 6%.

Річні підсумки

Попри активне завершення сезону, загальна річна динаміка залишилася в "червоній" зоні. Протягом усього 2025 року український парк комерційного транспорту поповнився майже на 12,3 тисячі нових машин. Це на 5% менше, ніж було зафіксовано за підсумками 2024 року. Бізнес став більш виваженим у виборі техніки, що відобразилося на перерозподілі часток між головними гравцями.

Топ-10 марок 2025 року

Рейтинг найпопулярніших брендів виглядає так:

  1. Renault — 1662 од. (хоча бренд утримав перше місце, продажі впали на 49%);
  2. Citroen — 1335 од. (впевнене зростання на 11%); 
  3. MAN — 1083 од. (позитивна динаміка +9%); 
  4. Peugeot — 1043 од. (потужний ривок на 70%); 
  5. Fiat — 808 од. (збільшення продажів на 73%); 
  6. Mercedes-Benz — 749 од. (стабільний ріст на 20%); 
  7. Ford — 687 од. (зниження на 19%); 
  8. Toyota — 677 од. (справжній рекорд зростання — плюс 111%); 
  9. Iveco — 616 од. (приріст на 13%); 
  10. Opel — 590 од. (позитивний результат +56%).

Такі показники свідчать про те, що українські підприємці надають перевагу європейським та японським виробникам, які забезпечують надійність та якісне сервісне обслуговування.

Нагадаємо, у 2025 році українці уклали майже 896 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових авто, що на 18,9% менше, ніж роком раніше. Хоча ринок дещо скоротився, він зберіг активність, а грудень показав аномальне зростання — майже 80 тисяч угод.

Автор:
Тетяна Ковальчук