Новости
Рынок новых грузовиков: как завершился 2025 год и кто стал лидером продаж в Украине

грузовики
Продажи новых грузовиков в Украине падают / Depositphotos

Конец 2025 стал настоящим сюрпризом для автомобильного сектора Украины. Только за декабрь было реализовано 1439 единиц новой коммерческой техники (грузовики и спецмашины). Это на 46% больше, чем показатель ноября. Если сравнивать с декабрем 2024 года, спрос вырос на 6%.

Годовые итоги

Несмотря на активное завершение сезона, всеобщая годовая динамика осталась в "красной" зоне. В течение всего 2025 года украинский парк коммерческого транспорта пополнился почти на 12,3 тысяч новых машин. Это на 5% меньше, чем было зафиксировано по итогам 2024 года. Бизнес стал взвешенным в выборе техники, что отразилось на перераспределении долей между главными игроками.

Топ-10 марок 2025 года

Рейтинг самых популярных брендов выглядит так:

  1. Renault - 1662 ед. (хотя бренд удержал первое место, продажи упали на 49%);
  2. Citroen - 1335 ед. (уверенный рост на 11%);
  3. MAN - 1083 ед. (положительная динамика +9%);
  4. Peugeot - 1043 ед. (мощный рывок на 70%);
  5. Fiat - 808 ед. (увеличение продаж на 73%);
  6. Mercedes-Benz - 749 ед. (стабильный рост на 20%);
  7. Ford - 687 ед. (снижение на 19%);
  8. Toyota - 677 ед. (настоящий рекорд роста – плюс 111%);
  9. Iveco - 616 ед. (прирост на 13%);
  10. Opel - 590 ед. (положительный результат +56%).

Такие показатели свидетельствуют о том, что украинские предприниматели предпочитают европейских и японских производителей, которые обеспечивают надежность и качественное сервисное обслуживание.

Напомним, в 2025 году украинцы заключили почти 896 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 18,9% меньше, чем годом ранее. Хотя рынок несколько сократился, он сохранил активность, а декабрь показал аномальный рост почти 80 тысяч сделок.

Автор:
Татьяна Ковальчук