Рынок грузовиков свыше 3,5 т в ноябре 2025: структура, динамика и лидеры сегментов

По итогам ноября 2025 года объем рынка грузовых автомобилей этого класса составил 1 754 единицы. Это на 11,8% меньше, чем в октябре 2025 года и на 6,1% меньше по сравнению с ноябрем 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на экспертов Института исследований авторынка.

Структура рынка грузовых автомобилей в ноябре выглядела так: наибольшую долю сформировали внутренние перепродажи, на которые пришлось 73,4% всех регистраций, или 1287 авто. Импорт б/у грузовиков обеспечил 13,2% рынка (232 единицы).

Доля импорта новых машин была значительно меньше — 3,1%, что соответствует 54 автомобилям. В то же время продажи грузовиков, производимых или переоборудованных в Украине, составляли 10,3% рынка, или 181 единицу.

Общая доля новых машин составила 13,4%.

Внутренний рынок: лидеры перепродаж

В сегменте внутренних перепродаж наибольшим спросом пользовались самосвалы, а также фургоны и фургоны-рефрижераторы.

В топ-10 подержанных грузовиков вошли преимущественно модели советского и раннего постсоветского производства. Лидером рейтинга стал ЗиЛ-130. Также в десятке – Mercedes-Benz Sprinter (тяжелые версии), Mercedes-Benz T1/T2, Mercedes-Benz Atego, Iveco Daily, ГАЗ-3307/09, ГАЗ-53, КамАЗ-5511, КамАЗ-5320 и ЗИЛ-131.

Импорт б/у: доминирование немецких брендов

В сегменте импорта б/у грузовиков в ноябре чаще всего регистрировали фургоны с гидробортом, обычные фургоны и контейнеровозы.

Лидером стал Mercedes-Benz Atego, за ним – MAN TGL. Значительную часть рейтинга также сформировали Mercedes-Benz Sprinter (тяжелые серии), Iveco Daily и Volkswagen Crafter. В топ-10 широко представлена линейка MAN (TGL, TGM, TGS, TGX), а также Mercedes-Benz Actros и Renault Premium.

Новые грузовики: фокус на украинские решения

В сегменте новых грузовиков наибольший спрос пришелся на фургоны с гидробортом, самосвалы и классические фургоны.

Первое место в рейтинге заняла модель СКС MNTGL10.190-02УК — грузовик на базе шасси MAN TGL, дооборудованный украинской компанией "Спец-Ком-Сервис". В целом в топ-10 доминируют модели, собранные или переоборудованные в Украину на импортных шасси.

Среди «заводских» моделей в рейтинге представлены Volvo FM, Mercedes-Benz Sprinter (трудная версия) и Mercedes-Benz Arocs. Также в десятке – несколько моделей производства InterCargoTruck и Reform, а также еще одна модель СКС на базе импортного шасси.

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отметил, что рынок грузовиков свыше 3,5 т фактически разделен на три отдельных сегмента: внутренний рынок, где ключевую роль играет доступная цена входа; импорт подержанных авто, ориентированный на эффективность и стоимость владения; и рынок новых машин, где бизнес все чаще выбирает специализированные решения под ключ, изготовленные в Украине на импортной базе.

Добавим, в течение октября 2025 года в стране было реализовано 1203 новых грузовых и специализированных авто. Продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 11% по сравнению с октябрем прошлого года. По отношению к сентябрю 2025 года продажи грузовиков и спецтехники увеличились на 8%.