Ринок вантажівок понад 3,5 т у листопаді 2025 року: структура, динаміка та лідери сегментів

За підсумками листопада 2025 року обсяг ринку вантажних авто цього класу склав 1 754 одиниці. Це на 11,8% менше, ніж у жовтні 2025 року, та на 6,1% менше порівняно з листопадом 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на експертів Інституту досліджень авторинку.

Структура ринку вантажних автомобілів у листопаді виглядала так: найбільшу частку сформували внутрішні перепродажі, на які припало 73,4% усіх реєстрацій, або 1 287 авто. Імпорт вживаних вантажівок забезпечив 13,2% ринку (232 одиниці).

Частка імпорту нових машин була значно меншою — 3,1%, що відповідає 54 автомобілям. Водночас продажі вантажівок, вироблених або переобладнаних в Україні, становили 10,3% ринку, або 181 одиницю.

Загальна частка нових машин становила 13,4%.

Внутрішній ринок: лідери перепродажів

У сегменті внутрішніх перепродажів найбільшим попитом користувалися самоскиди, а також фургони й фургони-рефрижератори.

До топ-10 вживаних вантажівок увійшли переважно моделі радянського та раннього пострадянського виробництва. Лідером рейтингу став ЗіЛ-130. Також у десятці — Mercedes-Benz Sprinter (важкі версії), Mercedes-Benz T1/T2, Mercedes-Benz Atego, Iveco Daily, ГАЗ-3307/09, ГАЗ-53, КамАЗ-5511, КамАЗ-5320 та ЗіЛ-131.

Імпорт вживаних: домінування німецьких брендів

У сегменті імпорту вживаних вантажівок у листопаді найчастіше реєстрували фургони з гідробортом, звичайні фургони та контейнеровози.

Лідером став Mercedes-Benz Atego, за ним — MAN TGL. Значну частку рейтингу також сформували Mercedes-Benz Sprinter (важкі серії), Iveco Daily та Volkswagen Crafter. У топ-10 широко представлена лінійка MAN (TGL, TGM, TGS, TGX), а також Mercedes-Benz Actros і Renault Premium.

Нові вантажівки: фокус на українські рішення

У сегменті нових вантажівок найбільший попит припав на фургони з гідробортом, самоскиди та класичні фургони.

Перше місце у рейтингу посіла модель СКС MNTGL10.190-02УК — вантажівка на базі шасі MAN TGL, дообладнана українською компанією "Спец-Ком-Сервіс". Загалом у топ-10 домінують моделі, зібрані або переобладнані в Україні на імпортних шасі.

Серед «заводських» моделей у рейтингу представлені Volvo FM, Mercedes-Benz Sprinter (важка версія) та Mercedes-Benz Arocs. Також у десятці — кілька моделей виробництва InterCargoTruck і Reform, а також ще одна модель СКС на базі імпортного шасі.

Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький зазначив, що ринок вантажівок понад 3,5 т фактично поділений на три окремі сегменти: внутрішній ринок, де ключову роль відіграє доступна ціна входу; імпорт вживаних авто, орієнтований на ефективність і вартість володіння; та ринок нових машин, де бізнес дедалі частіше обирає спеціалізовані рішення "під ключ", виготовлені в Україні на імпортній базі.

Додамо, протягом жовтня 2025 року в країні було реалізовано 1203 нові вантажні та спеціалізовані авто. Продажі нових комерційних авто зросли на 11% порівняно з жовтнем минулого року. Відносно вересня 2025 року продажі вантажівок та спецтехніки збільшились на 8%.