У жовтні продажі нових вантажівок в Україні зросли на 11%: які найпопулярніші моделі

Український ринок нових комерційних автомобілів демонструє зростання. Протягом жовтня 2025 року в країні було реалізовано 1203 нові вантажні та спеціалізовані авто. Продажі нових комерційних авто зросли на 11% порівняно з жовтнем минулого року. Відносно вересня 2025 року продажі вантажівок та спецтехніки збільшились на 8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Незважаючи на позитивну динаміку останнього місяця, загальний показник з початку року залишається нижчим. Загалом за січень-жовтень 2025 року український парк комерційного транспорту поповнили 9853 нові машини, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Лідери українського ринку

У жовтні сформувався чіткий топ-5 найпопулярніших марок серед нових комерційних авто. Найбільше було реалізовано французьких та європейських вантажівок і спецмашин:

Renault – 155 одиниць;

Peugeot – 121 одиниця;

Citroеn – 95 одиниць;

MAN – 90 одиниць;

Volvo – 84 одиниці.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Україні у сегменті легких комерційних автомобілів (LCV) було продано 3,7 тис. машин, зростання спостерігалося в імпорті вживаних та нових авто, тоді як внутрішні перепродажі дещо впали. Лідерами ринку залишаються Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master та ГАЗ Газель.