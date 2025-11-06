Запланована подія 2

У жовтні продажі нових вантажівок в Україні зросли на 11%: які найпопулярніші моделі

вантажівки Volvo
Український ринок нових комерційних автомобілів демонструє зростання / Shutterstock

Український ринок нових комерційних автомобілів демонструє зростання. Протягом жовтня 2025 року в країні було реалізовано 1203 нові вантажні та спеціалізовані авто. Продажі нових комерційних авто зросли на 11% порівняно з жовтнем минулого року. Відносно вересня 2025 року продажі вантажівок та спецтехніки збільшились на 8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Незважаючи на позитивну динаміку останнього місяця, загальний показник з початку року залишається нижчим. Загалом за січень-жовтень 2025 року український парк комерційного транспорту поповнили 9853 нові машини, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Лідери українського ринку

У жовтні сформувався чіткий топ-5 найпопулярніших марок серед нових комерційних авто. Найбільше було реалізовано французьких та європейських вантажівок і спецмашин:

  • Renault – 155 одиниць; 
  • Peugeot – 121 одиниця; 
  • Citroеn – 95 одиниць; 
  • MAN – 90 одиниць; 
  • Volvo – 84 одиниці.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Україні у сегменті легких комерційних автомобілів (LCV) було продано 3,7 тис. машин, зростання спостерігалося в імпорті вживаних та нових авто, тоді як внутрішні перепродажі дещо впали. Лідерами ринку залишаються Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master та ГАЗ Газель.

Автор:
Тетяна Ковальчук