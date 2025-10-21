Де в Україні найчастіше купують нові автомобілі: найпопулярніші моделі в регіонах

У вересні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 67% вересневих продажів нових легковиків.

Найбільші регіональні ринки вересня

За даними аналітиків, протягом вересня у Києві придбали 2198 авто.

На Київщині було зареєстровано 727 легковиків, на Дніпропетровщині - 538 авто, в Одеській області – 368 од., а на Харківщині – 364 од.

Бестселером місяця на ринку нових авто Київщини, Дніпропетровської та Харківської обл. був електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

У Києві частіше купували Renault Duster.

Мешканці Одещини натомість надавали перевагу BYD Song Plus.

Ринок авто в Україні

У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.

У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці придбали 432 таких авто.