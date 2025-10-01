Ринок нових авто у вересні: продано рекордну кількість легковиків за останні 12 місяців

У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.

Вперше лідером продажів стала китайська BYD, яка показала вибухове зростання: компанія продала 989 автомобілів, що на 438% більше, ніж торік.

Її найближчими конкурентами стали Toyota (828 авто, -1% до вересня 2024 р.) та Volkswagen (733 авто, +118%).

До десятки найпопулярніших марок вересня увійшли:

BYD — 989 од. (+438%);

Toyota — 828 од. (-1%);

Volkswagen — 733 од. (+118%);

Renault — 471 од. (-13%);

Skoda — 467 од. (+5%);

BMW — 366 од. (-16%);

Hyundai — 347 од. (+47%);

Zeekr — 248 од. (+103%);

Mazda — 244 од. (+17%);

Honda — 216 од. (+50%).

Зазначається, що електромобіль Volkswagen ID.Uny вперше став бестселером українського авторинку.

З початку 2025 року в Україні зареєстровано 52,9 тисячі нових легковиків, що лише на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Додамо, за сім місяців 2025 року Україна імпортувала 224,5 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних), Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.