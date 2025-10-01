- Категория
Рынок новых авто в сентябре: продано рекордное количество легковушек за последние 12 месяцев
В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года и на 1% больше, чем в августе 2025-го.
Впервые лидером продаж стала китайская BYD, показавшая взрывной рост: компания продала 989 автомобилей, что на 438% больше, чем в прошлом.
Ее ближайшими конкурентами стали Toyota (828 авто, –1% к сентябрю 2024 г.) и Volkswagen (733 авто, +118%).
В десятку самых популярных марок сентября вошли:
- BYD - 989 ед. (+438%);
- Toyota - 828 ед. (-1%);
- Volkswagen - 733 ед. (+118%);
- Renault - 471 ед. (-13%);
- Skoda - 467 ед. (+5%);
- BMW - 366 ед. (-16%);
- Hyundai - 347 ед. (+47%);
- Zeekr - 248 ед. (+103%);
- Mazda - 244 ед. (+17%);
- Honda - 216 ед. (+50%).
Отмечается, что электромобиль Volkswagen ID.Uny впервые бестселлером украинского авторынка стал.
С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 52,9 тысяч новых легковых автомобилей, что всего на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Добавим, за семь месяцев 2025 года Украина импортировала 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.