Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок новых авто в сентябре: продано рекордное количество легковушек за последние 12 месяцев

авто
Volkswagen ID.Unyx — бестселлер сентября/ecodrive

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года и на 1% больше, чем в августе 2025-го.

Впервые лидером продаж стала китайская BYD, показавшая взрывной рост: компания продала 989 автомобилей, что на 438% больше, чем в прошлом.

Ее ближайшими конкурентами стали Toyota (828 авто, –1% к сентябрю 2024 г.) и Volkswagen (733 авто, +118%).

В десятку самых популярных марок сентября вошли:

  • BYD - 989 ед. (+438%);
  • Toyota - 828 ед. (-1%);
  • Volkswagen - 733 ед. (+118%);
  • Renault - 471 ед. (-13%);
  • Skoda - 467 ед. (+5%);
  • BMW - 366 ед. (-16%);
  • Hyundai - 347 ед. (+47%);
  • Zeekr - 248 ед. (+103%);
  • Mazda - 244 ед. (+17%);
  • Honda - 216 ед. (+50%).

Отмечается, что электромобиль Volkswagen ID.Uny впервые бестселлером украинского авторынка стал.

С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 52,9 тысяч новых легковых автомобилей, что всего на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Добавим, за семь месяцев 2025 года Украина импортировала 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко