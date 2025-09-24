Запланована подія 2

За семь месяцев Украина потратила более $3 млрд на импорт легковых автомобилей

авто
Украина импортировала 224,5 тыс. легковых автомобилей / Depositphotos

За семь месяцев 2025 года Украина импортировала 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Общая таможенная стоимость ввозимых машин составила около $3,2 млрд, что на 22% превышает показатель 2024 года.

Больше всего авто прибыло из Германии - 49 963 ед. В тройку лидеров также вошли США (39320 авто) и Китай (22835 авто).

Топ-10 стран-поставщиков легковых автомобилей в Украине (январь-июль 2025):

  • Германия - 49 963 ед.;
  • США - 39 320 ед;
  • Китай - 22 835 ед;
  • Япония - 20 257 ед.;
  • Южная Корея - 14 491 ед;
  • Франция - 14 399 ед;
  • Чехия - 11 188 ед;
  • Великобритания - 10 312 ед.;
  • Мексика - 9 149 ед;
  • Румыния - 5 782 ед.

Добавим, только в августе украинский автопарк пополнили почти 6,8 тыс. с. новых легковых автомобилей. Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.

Автор:
Татьяна Гойденко