За семь месяцев Украина потратила более $3 млрд на импорт легковых автомобилей
За семь месяцев 2025 года Украина импортировала 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Общая таможенная стоимость ввозимых машин составила около $3,2 млрд, что на 22% превышает показатель 2024 года.
Больше всего авто прибыло из Германии - 49 963 ед. В тройку лидеров также вошли США (39320 авто) и Китай (22835 авто).
Топ-10 стран-поставщиков легковых автомобилей в Украине (январь-июль 2025):
- Германия - 49 963 ед.;
- США - 39 320 ед;
- Китай - 22 835 ед;
- Япония - 20 257 ед.;
- Южная Корея - 14 491 ед;
- Франция - 14 399 ед;
- Чехия - 11 188 ед;
- Великобритания - 10 312 ед.;
- Мексика - 9 149 ед;
- Румыния - 5 782 ед.
Добавим, только в августе украинский автопарк пополнили почти 6,8 тыс. с. новых легковых автомобилей. Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.