Какие авто покупают частные и корпоративные клиенты: самые популярные модели
В августе украинский автопарк пополнили около 6,8 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что по сравнению с июлем 2025 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 13%, а в корпоративном уменьшились на 11%.
Топ-5 авто в частном сегменте
Как сообщают в "Укравтопроме", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:
- BYD Song Plus – 355 ед.;
- Toyota RAV-4 – 231 ед.;
- Hyundai Tucson – 215 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX – 194 ед.;
- Honda eNS1 – 188 ед.
Топ-5 авто в корпоративном сегменте
По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster – 352 ед.;
- Toyota Yaris Cross – 88 ед.;
- Toyota RAV-4 – 68 ед.;
- Volkswagen Touareg – 64 ед.;
- Skoda Octavia - 62 ед.
Рынок автомобилей в Украине
Напомним, в течение августа 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.
В августе крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.