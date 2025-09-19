Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,23

41,15

EUR

48,80

48,55

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Какие авто покупают частные и корпоративные клиенты: самые популярные модели

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross / Infocar

В августе украинский автопарк пополнили около 6,8 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по сравнению с июлем 2025 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 13%, а в корпоративном уменьшились на 11%.

Топ-5 авто в частном сегменте

Как сообщают в "Укравтопроме", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

  1. BYD Song Plus – 355 ед.;
  2. Toyota RAV-4 – 231 ед.;
  3. Hyundai Tucson – 215 ед.;
  4. Volkswagen ID.UNYX – 194 ед.;
  5. Honda eNS1 – 188 ед.

Топ-5 авто в корпоративном сегменте

По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  1. Renault Duster – 352 ед.;
  2. Toyota Yaris Cross – 88 ед.;
  3. Toyota RAV-4 – 68 ед.;
  4. Volkswagen Touareg – 64 ед.;
  5. Skoda Octavia - 62 ед.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в течение августа 2025 года   украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

В августе крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.

Автор:
Светлана Манько