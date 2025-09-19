Какие авто покупают частные и корпоративные клиенты: самые популярные модели

В августе украинский автопарк пополнили около 6,8 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по сравнению с июлем 2025 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 13%, а в корпоративном уменьшились на 11%.

Топ-5 авто в частном сегменте

Как сообщают в "Укравтопроме", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

BYD Song Plus – 355 ед.; Toyota RAV-4 – 231 ед.; Hyundai Tucson – 215 ед.; Volkswagen ID.UNYX – 194 ед.; Honda eNS1 – 188 ед.

Топ-5 авто в корпоративном сегменте

По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster – 352 ед.; Toyota Yaris Cross – 88 ед.; Toyota RAV-4 – 68 ед.; Volkswagen Touareg – 64 ед.; Skoda Octavia - 62 ед.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в течение августа 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

В августе крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.