Продажи китайских автомобилей выросли на 42%: самые популярные модели

В течение августа украинцы приобрели 2424 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из общего количества новых автомобилей было 2026 ед. (+52%), а подержанных – 398 ед. (+7%).

Аналитики подчеркивают, что абсолютное большинство легковушек из Китая были электромобили, а именно – 88%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus – 361 ед.; Volkswagen ID.UNYX – 206 ед.; Honda eNS1 – 202 ед.; BYD Sea Lion 07 – 155 ед. Audi Q4 – 109 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

Zeekr 001 – 33 ед.; BYD Sea Lion 07 - 28 ед. BYD Song Plus - 26 ед.; P olestar 2 – 19 ед.; Zeekr 7X – 18 ед.

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 7318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Заметим, в течение июля украинцы приобрели 2072 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.