Новости
Дата публикации
Читати українською

Продажи китайских автомобилей выросли на 42%: самые популярные модели

BYD Song Plus
BYD Song Plus / Infocar

В течение августа украинцы приобрели 2424 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из общего количества новых автомобилей было 2026 ед. (+52%), а подержанных – 398 ед. (+7%).

Аналитики подчеркивают, что абсолютное большинство легковушек из Китая были электромобили, а именно – 88%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Song Plus – 361 ед.;
  2. Volkswagen ID.UNYX – 206 ед.;
  3. Honda eNS1 – 202 ед.;
  4. BYD Sea Lion 07 – 155 ед.
  5. Audi Q4 – 109 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

  1. Zeekr 001 – 33 ед.;
  2. BYD Sea Lion 07 - 28 ед.
  3. BYD Song Plus - 26 ед.;
  4. Polestar 2 – 19 ед.;
  5. Zeekr 7X – 18 ед.

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 7318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Заметим, в течение июля украинцы приобрели 2072 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Автор:
Светлана Манько