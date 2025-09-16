- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Продажи китайских автомобилей выросли на 42%: самые популярные модели
В течение августа украинцы приобрели 2424 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что из общего количества новых автомобилей было 2026 ед. (+52%), а подержанных – 398 ед. (+7%).
Аналитики подчеркивают, что абсолютное большинство легковушек из Китая были электромобили, а именно – 88%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus – 361 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX – 206 ед.;
- Honda eNS1 – 202 ед.;
- BYD Sea Lion 07 – 155 ед.
- Audi Q4 – 109 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- Zeekr 001 – 33 ед.;
- BYD Sea Lion 07 - 28 ед.
- BYD Song Plus - 26 ед.;
- Polestar 2 – 19 ед.;
- Zeekr 7X – 18 ед.
Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 7318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Заметим, в течение июля украинцы приобрели 2072 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.