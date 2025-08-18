Запланована подія 2

В Украине вдвое выросли продажи китайских автомобилей: самые популярные модели

Volkswagen ID.UNYX
Volkswagen ID.UNYX / Infocar

В течение июля украинцы приобрели 2072 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из общего количества новых автомобилей было 1707 ед. (+52%), а подержанных – 365 ед. (+40%) ед.

Аналитики отмечают, что абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 89%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. BYD Song Plus – 391 ед.;

2. Honda eNS1 – 206 ед.;

3. Volkswagen ID.UNYX – 131 ед.;

4. Zeekr 7X – 104 ед.;

5. Audi Q4 – 89 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. BYD Song Plus – 28 ед.;

2. Audi Q4 – 27 ед.;

3. BYD Sea Lion 07 – 24 ед.;

4. Polestar 2 – 23 ед.;

5. Zeekr 001 – 22 ед.

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 7318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Светлана Манько