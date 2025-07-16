Спрос на китайские авто в Украине растет: выбирают водители в 2025 году

В первом полугодии 2025 украинцы приобрели 7318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества авто 5963 были новыми, что на 12% больше, чем в прошлом.

Подавляющее большинство китайских легковушек, выбираемых украинцами, — электромобили. Их доля в импорте составляет 85%.

Топ-5 новых китайских моделей в Украине в 2025 году:

BYD Song Plus - 982 единицы

Volkswagen ID.Unyx - 830

Honda e:NS1 - 441

Zeekr 7X - 402

Zeekr 001 - 366

Среди подержанных авто лидируют:

Zeekr 001 - 173 единицы

Zeekr 7X - 95

Polestar 2 - 76

MG ZS - 68

Tesla Model 3 - 65

Несмотря на колебания на рынке, китайские производители сохраняют ведущие позиции, в первую очередь благодаря широкому выбору электромобилей и конкурентным ценам.

В мае 2025 года украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей китайского производства — это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.