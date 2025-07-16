Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

--0,01

EUR

48,80

--0,09

Наличный курс:

USD

41,75

41,68

EUR

49,14

48,88

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Спрос на китайские авто в Украине растет: выбирают водители в 2025 году

Самые популярные в Украине авто из Китая
Названы самые популярные в Украине авто из Китая. Фото: Укравтопром

В первом полугодии 2025 украинцы приобрели 7318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества авто 5963 были новыми, что на 12% больше, чем в прошлом.

Подавляющее большинство китайских легковушек, выбираемых украинцами, — электромобили. Их доля в импорте составляет 85%.

Топ-5 новых китайских моделей в Украине в 2025 году:

  • BYD Song Plus - 982 единицы
  • Volkswagen ID.Unyx - 830
  • Honda e:NS1 - 441
  • Zeekr 7X - 402
  • Zeekr 001 - 366

Среди подержанных авто лидируют:

  • Zeekr 001 - 173 единицы
  • Zeekr 7X - 95
  • Polestar 2 - 76
  • MG ZS - 68
  • Tesla Model 3 - 65

Несмотря на колебания на рынке, китайские производители сохраняют ведущие позиции, в первую очередь благодаря широкому выбору электромобилей и конкурентным ценам.

В мае 2025 года украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей китайского производства — это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко