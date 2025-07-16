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Спрос на китайские авто в Украине растет: выбирают водители в 2025 году
В первом полугодии 2025 украинцы приобрели 7318 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Из общего количества авто 5963 были новыми, что на 12% больше, чем в прошлом.
Подавляющее большинство китайских легковушек, выбираемых украинцами, — электромобили. Их доля в импорте составляет 85%.
Топ-5 новых китайских моделей в Украине в 2025 году:
- BYD Song Plus - 982 единицы
- Volkswagen ID.Unyx - 830
- Honda e:NS1 - 441
- Zeekr 7X - 402
- Zeekr 001 - 366
Среди подержанных авто лидируют:
- Zeekr 001 - 173 единицы
- Zeekr 7X - 95
- Polestar 2 - 76
- MG ZS - 68
- Tesla Model 3 - 65
Несмотря на колебания на рынке, китайские производители сохраняют ведущие позиции, в первую очередь благодаря широкому выбору электромобилей и конкурентным ценам.
В мае 2025 года украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей китайского производства — это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.