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Спрос на авто из Китая в Украине резко возрос: какие модели выбирали в мае
В мае 2025 года украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей китайского производства – это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Укравтопром .
Из них 1335 машин были новыми (+92%), а еще 245 – с пробегом (+5%).
Абсолютное большинство приобретенных автомобилей из Китая составляли электромобили — 85%.
Среди новых китайских легковушек наибольшим спросом пользовались:
- VW ID.UNYX — 254 авто;
- BYD Song Plus — 216;
- Honda eNS1 — 188;
- BYD Sea Lion 07 — 61;
- Zeekr 7X — 55
Среди подержанных лидерами продаж стали:
- Zeekr 001 — 26 авто;
- Buick Envision — 19;
- VW ID.UNYX — 18;
- Audi Q4 e-tron — 17;
- MG ZS — 15.
Рост популярности китайских автомобилей в Украине связывается с активным развитием электротранспорта и привлекательным соотношением цены и технологической оснастки.
Добавим, в течение апреля украинцы приобрели 1256 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.