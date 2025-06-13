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Спрос на авто из Китая в Украине резко возрос: какие модели выбирали в мае

авто из Китая
Какие модели из Китая выбирали в мае

В мае 2025 года украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей китайского производства – это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Укравтопром .

Из них 1335 машин были новыми (+92%), а еще 245 – с пробегом (+5%).

Абсолютное большинство приобретенных автомобилей из Китая составляли электромобили — 85%.

Среди новых китайских легковушек наибольшим спросом пользовались:

  • VW ID.UNYX — 254 авто;
  • BYD Song Plus — 216;
  • Honda eNS1 — 188;
  • BYD Sea Lion 07 — 61;
  • Zeekr 7X — 55

Среди подержанных лидерами продаж стали:

  • Zeekr 001 — 26 авто;
  • Buick Envision — 19;
  • VW ID.UNYX — 18;
  • Audi Q4 e-tron — 17;
  • MG ZS — 15.

Рост популярности китайских автомобилей в Украине связывается с активным развитием электротранспорта и привлекательным соотношением цены и технологической оснастки.

Добавим, в течение апреля украинцы приобрели 1256 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко