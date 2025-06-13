Спрос на авто из Китая в Украине резко возрос: какие модели выбирали в мае

В мае 2025 года украинцы приобрели 1580 легковых автомобилей китайского производства – это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Укравтопром .

Из них 1335 машин были новыми (+92%), а еще 245 – с пробегом (+5%).

Абсолютное большинство приобретенных автомобилей из Китая составляли электромобили — 85%.

Среди новых китайских легковушек наибольшим спросом пользовались:

VW ID.UNYX — 254 авто;

BYD Song Plus — 216;

Honda eNS1 — 188;

BYD Sea Lion 07 — 61;

Zeekr 7X — 55

Среди подержанных лидерами продаж стали:

Zeekr 001 — 26 авто;

Buick Envision — 19;

VW ID.UNYX — 18;

Audi Q4 e-tron — 17;

MG ZS — 15.

Рост популярности китайских автомобилей в Украине связывается с активным развитием электротранспорта и привлекательным соотношением цены и технологической оснастки.

Добавим, в течение апреля украинцы приобрели 1256 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.