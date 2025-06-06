Авторынок Украины: какие подержанные авто чаще всего продавали в мае 2025 года

Украинский рынок б/у автомобилей в мае 2025 года продемонстрировал интересную тенденцию: наибольшее количество активных объявлений имели модели Volkswagen.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка .

Безоговорочным лидером по количеству предложений стал Volkswagen Passat. В мае было размещено более 6,6 тысячи активных объявлений по этой модели. Средняя цена на Passat составляла $6 300, а средний возраст этих авто — 17,9 года .

Вторую позицию занимает еще один представитель немецкого концерна – Volkswagen Golf. На него пришлось 5,8 тысяч объявлений, средняя цена составила $5 500, а средний возраст таких авто — 18,7 года .

Третье место в рейтинге наиболее предлагаемых подержанных авто заняла Skoda Octavia с показателями, подобными лидерам: 5,6 тысяч объявлений, средняя цена – $6 532, а средний возраст – 16 лет .

В первую десятку также вошли:

Daewoo Sens/Lanos — самый дешевый автомобиль в рейтинге: $1 850 при среднем возрасте 19 лет.

— самый дешевый автомобиль в рейтинге: $1 850 при среднем возрасте 19 лет. BMW 3 и 5 серий , несмотря на премиумкласс, имеют стабильное присутствие на рынке (около 3,3 тыс. объявлений каждая).

, несмотря на премиумкласс, имеют стабильное присутствие на рынке (около 3,3 тыс. объявлений каждая). Renault Megane , Audi A6 и Opel Astra – традиционные представители европейского рынка, которые остаются популярными среди украинцев.

, и – традиционные представители европейского рынка, которые остаются популярными среди украинцев. ВАЗ 2106 — настоящий "старожилл" рынка со средним возрастом 37,2 года. Это самый дешевый авто рейтинг: в среднем его продают за $652.

Институт исследований авторынка указывает, что этот рейтинг отражает не объемы продаж, а готовность владельцев выставлять эти модели на продажу. Лидерами стали массовые модели 2000-2010-х годов, которые уже давно находятся в обращении. Их популярность обусловлена легкостью ремонта, доступностью запчастей и стабильной репутацией. Этот список является своеобразной «витриной» вторичного рынка, сформированным предложением, а не спросом.

Напомним, что в апреле 2025 года украинский авторынок продолжил демонстрировать умеренную активность, сохраняя региональные отличия в динамике продаж. Больше всего сделок с подержанными легковыми автомобилями традиционно было заключено в столице и центральных регионах, тогда как на востоке и юге спрос оставался низким из-за близости к зоне боевых действий.