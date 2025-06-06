Авторинок України: які вживані авто найчастіше продавали у травні 2025 року

Український ринок вживаних автомобілів у травні 2025 року продемонстрував цікаву тенденцію: найбільшу кількість активних оголошень мали моделі Volkswagen.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Беззаперечним лідером за кількістю пропозицій став Volkswagen Passat. У травні було розміщено понад 6,6 тисяч активних оголошень щодо цієї моделі. Середня ціна на Passat становила $6 300, а середній вік цих авто — 17,9 року.

Другу позицію посідає ще один представник німецького концерну – Volkswagen Golf. На нього припало 5,8 тисяч оголошень, середня ціна склала $5 500, а середній вік таких авто — 18,7 року.

Третє місце у рейтингу найбільш пропонованих вживаних авто посіла Skoda Octavia з показниками, подібними до лідерів: 5,6 тисяч оголошень, середня ціна — $6 532, а середній вік — 16 років.

У першу десятку також увійшли:

Daewoo Sens/Lanos — найдешевше авто у рейтингу: $1 850 при середньому віці 19 років.

— найдешевше авто у рейтингу: $1 850 при середньому віці 19 років. BMW 3 та 5 серій — попри преміумклас, мають стабільну присутність на ринку (близько 3,3 тис. оголошень кожна).

— попри преміумклас, мають стабільну присутність на ринку (близько 3,3 тис. оголошень кожна). Renault Megane , Audi A6 та Opel Astra — традиційні представники європейського ринку, які залишаються популярними серед українців.

, та — традиційні представники європейського ринку, які залишаються популярними серед українців. ВАЗ 2106 — справжній "старожил" ринку із середнім віком 37,2 року. Це найдешевше авто рейтингу: в середньому його продають за $652.

Інститут досліджень авторинку вказує що цей рейтинг відображає не обсяги продажів, а готовність власників виставляти ці моделі на продаж. Лідерами стали масові моделі 2000–2010-х років, які вже давно перебувають в обігу. Їхня популярність зумовлена легкістю в ремонті, доступністю запчастин і стабільною репутацією. Цей перелік є своєрідною «вітриною» вторинного ринку, сформованою пропозицією, а не попитом.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року український авторинок продовжив демонструвати помірну активність, зберігаючи регіональні відмінності у динаміці продажів. Найбільше угод із вживаними легковими автомобілями традиційно було укладено в столиці та центральних регіонах, тоді як на сході та півдні — попит залишався низьким через близькість до зони бойових дій.