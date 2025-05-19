Авторынок Украины в апреле: как изменялась активность в регионах

В апреле 2025 года украинский авторынок продолжил демонстрировать умеренную активность, сохраняя региональные отличия в динамике продаж. Больше всего сделок с подержанными легковыми автомобилями традиционно было заключено в столице и центральных регионах, тогда как на востоке и юге спрос оставался низким из-за близости к зоне боевых действий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой нааналитиков Института исследований авторынка.

При этом импорт машин с пробегом рос, сосредотачиваясь преимущественно в приграничных западных областях, а сегмент новых авто демонстрировал осторожный рост, сосредоточенный в Киеве и вокруг него.

В сегменте внутреннего рынка, где регистрируются перепродажи подержанных авто в пределах Украины, зафиксировано почти 74,3 тысячи сделок купли-продажи. По сравнению с мартом 2025 года это на 1,6% меньше, а если сравнивать с апрелем прошлого года – падение составляет 40,7%.

Стоит отметить, что в апреле 2024 года продолжался так называемый "бум переписок" — период повышенной активности на внутреннем рынке. Лидерами по количеству сделок стали Киевская область и город Киев. К тройке наиболее активных регионов присоединилась и Днепропетровская область, которая немного опередила Львовскую.

Самые низкие показатели отмечены в Донецкой и Херсонской областях, что объясняется частичной оккупацией территорий и близостью к линии фронта. Данные по АР Крым и Луганской области остаются отсутствующими.

Относительно импорта подержанных автомобилей, впервые зарегистрированных в Украине, в апреле 2025 года было зарегистрировано 20,5 тысячи таких машин. Это на 2% больше, чем в марте и на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подержанных автомобилей завезли во Львовскую область — здесь традиционно высокие показатели из-за географической близости к западной границе и развитой инфраструктуры автомобильного бизнеса.

Столица уступила Львов и оказалась на второй позиции, третье место заняла Киевская область. Наименьшие объемы импорта были также зафиксированы в Донецкой и Херсонской областях.

На рынке новых легковых автомобилей в апреле 2025 года украинцы и отечественные компании приобрели в общей сложности 5,7 тысяч машин. По сравнению с апрелем 2024 года рынок продемонстрировал небольшой рост – на 1,2%. Если сравнивать с мартом этого года, прирост составляет 14,6%.

В этом сегменте наивысшую активность традиционно показал город Киев, объясняющийся высокой концентрацией населения, большим количеством коммерческих структур, государственных учреждений с собственными автопарками, а также работой лизинговых компаний, в большинстве своем регистрирующих транспортные средства именно по киевским адресам.

Второе место по объемам новых регистраций заняла Киевская область, а третье – Днепропетровская.

Общая картина рынка демонстрирует стабильную региональную структуру, где западные и центральные области остаются наиболее активными, а прифронтовые территории менее динамичными.

Добавим, в первом квартале 2025 года на украинском авторынке в сегменте легковых автомобилей зафиксировано снижение активности по всем основным направлениям.