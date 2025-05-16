Каждое второе подержанное авто до 5 лет — электромобиль: лидеры апрельского импорта

В апреле украинцы приобрели 5,6 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет, которые были ввезены из-за границы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

Всего в прошлом месяце украинский автопарк пополнился 20,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом, поэтому доля машин в возрасте до 5 лет составила 27% от общего объема.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили — они составляли половину всех импортированных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Бензиновые автомобили имели 33% доли, гибридные – 9%, дизельные – 6%, а машины с газобаллонным оборудованием – 2%.

Самыми популярными моделями среди таких автомобилей стали:

Tesla Model Y — 552 авто;

Tesla Model 3 — 306;

Kia Niro — 200;

Nissan Rogue — 171;

Hyundai Kona — 168;

Mazda CX-5 — 167;

Audi E-Tron Sportback — 149;

Chevrolet Bolt — 129;

Volkswagen Tiguan — 115;

Nissan Leaf — 109.

Добавим, по итогам апреля рынок электромобилей в Украине достиг 8,2 тыс. авто, что на 4,8% больше, чем в марте и на 22,7% превышает показатели апреля прошлого года. За месяц было зарегистрировано 904 новых электрических легковых автомобиля, а с начала года их количество достигло 2970 единиц.