Продажі електромобілів в Україні зросли на 22,7% у порівнянні з минулим роком

За підсумками квітня 2025 року, ринок електромобілів в Україні продовжує демонструвати позитивну динаміку. Сумарний обсяг сегмента досяг 8,2 тис. авто, що на 4,8% більше, ніж у березні, і на 22,7% перевищує показники квітня минулого року. Впродовж місяця було зареєстровано 904 нових електричних легкових автомобіля, а з початку року їх кількість досягла 2970 одиниць.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Ринок електричних авто: квітневі результати

Станом на квітень 2025 року структура українського ринку електромобілів виглядає так: найбільшу частку, 57,3% (4704 авто), займає імпорт вживаних електромобілів. На другому місці — внутрішні перепродажі легковиків BEV із часткою 31,6% (2595 авто). Нові електроавто становлять 11% від загального обсягу, що відповідає 904 зареєстрованим одиницям.

У динаміці за місяць і рік показники змінювались так:

Імпорт вживаних авто : −0,9% до березня, але +40,6% до квітня 2024 року.

: −0,9% до березня, але +40,6% до квітня 2024 року. Внутрішні перепродажі : +10,1% місяць до місяця, але −1,8% у річному вимірі.

: +10,1% місяць до місяця, але −1,8% у річному вимірі. Імпорт нових авто: +24,3% до березня і +30,1% рік до року.

Внутрішній ринок утримується на рівні близько 2,5 тис. авто на місяць. Імпорт вживаних поступово зростає, а новий сегмент демонструє стабільний, хоч і помірний приріст, не досягнувши поки максимуму в 1 тис. авто на місяць.

Рейтинг нових електромобілів

Від початку 2025 року в Україні зареєстровано 2970 нових електрокарів, з яких 904 — лише у квітні.

Лідером серед брендів став китайський BYD, що зайняв 33,8% ринку. На другому місці — Volkswagen із часткою 22,2%, третю позицію посів Zeekr — майже 16%.

У квітні найпопулярнішим новим електромобілем в Україні став BYD Song Plus — зареєстровано 170 авто. На другому місці — Volkswagen ID.UNYX (148 авто), новинка з купе-дизайном для молодіжної аудиторії. Третій — Audi Q4 e-tron із 74 реєстраціями, що поєднує преміум-клас і електропривід.

Топ-10 "свіжопригнаних" електромобілів

У квітні 2025 року частка імпортованих електромобілів з пробігом склала 57,3% — це більше, ніж внутрішні перепродажі та продажі нових авто разом узяті. Загалом на український ринок надійшло 4704 такі авто: +40,6% до квітня 2024-го, але −0,9% до березня цього року.

У квітні українці найчастіше імпортували електромобілі Tesla — майже третина всіх "свіжопригнаних" авто. На другому місці — Nissan, переважно завдяки Leaf. Третє місце посів Hyundai із моделями Ioniq та Kona, що забезпечили бренду частку понад 10%.

Серед окремих моделей, які найчастіше поповнювали український автопарк, першість отримує Tesla Model Y, змістивши багаторічного лідера Nissan Leaf на друге місце. Третя сходинка за Tesla Model 3.

Середній вік електромобілів, імпортованих до України у квітні, становив 5,1 року — це наймолодший показник серед усіх сегментів уживаного автотранспорту.

Загальний парк електричного транспорту

Станом на 30 квітня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 158,6 тис. одиниць.

Найбільше у ньому легковиків — 154,2 тис. Вантажівок на електротязі 3,4 тис., також є кілька електробусів (6 шт.), та близько 1 тис. одиниць мототехніки.

Нагадаємо, у березні український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.