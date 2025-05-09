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Продажі електромобілів в Україні зросли на 22,7% у порівнянні з минулим роком

електромобіль
В Україні зростають продажі електромобілів / Freepik

За підсумками квітня 2025 року, ринок електромобілів в Україні продовжує демонструвати позитивну динаміку. Сумарний обсяг сегмента досяг 8,2 тис. авто, що на 4,8% більше, ніж у березні, і на 22,7% перевищує показники квітня минулого року. Впродовж місяця було зареєстровано 904 нових електричних легкових автомобіля, а з початку року їх кількість досягла 2970 одиниць.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Ринок електричних авто: квітневі результати

Станом на квітень 2025 року структура українського ринку електромобілів виглядає так: найбільшу частку, 57,3% (4704 авто), займає імпорт вживаних електромобілів. На другому місці — внутрішні перепродажі легковиків BEV із часткою 31,6% (2595 авто). Нові електроавто становлять 11% від загального обсягу, що відповідає 904 зареєстрованим одиницям.

У динаміці за місяць і рік показники змінювались так:

  • Імпорт вживаних авто: −0,9% до березня, але +40,6% до квітня 2024 року.
  • Внутрішні перепродажі: +10,1% місяць до місяця, але −1,8% у річному вимірі.
  • Імпорт нових авто: +24,3% до березня і +30,1% рік до року.

Внутрішній ринок утримується на рівні близько 2,5 тис. авто на місяць. Імпорт вживаних поступово зростає, а новий сегмент демонструє стабільний, хоч і помірний приріст, не досягнувши поки максимуму в 1 тис. авто на місяць.

Рейтинг нових електромобілів

Від початку 2025 року в Україні зареєстровано 2970 нових електрокарів, з яких 904 — лише у квітні.

Лідером серед брендів став китайський BYD, що зайняв 33,8% ринку. На другому місці — Volkswagen із часткою 22,2%, третю позицію посів Zeekr — майже 16%.

Фото 2 — Продажі електромобілів в Україні зросли на 22,7% у порівнянні з минулим роком

У квітні найпопулярнішим новим електромобілем в Україні став BYD Song Plus — зареєстровано 170 авто. На другому місці — Volkswagen ID.UNYX (148 авто), новинка з купе-дизайном для молодіжної аудиторії. Третій — Audi Q4 e-tron із 74 реєстраціями, що поєднує преміум-клас і електропривід.

Фото 3 — Продажі електромобілів в Україні зросли на 22,7% у порівнянні з минулим роком

Топ-10 "свіжопригнаних" електромобілів

У квітні 2025 року частка імпортованих електромобілів з пробігом склала 57,3% — це більше, ніж внутрішні перепродажі та продажі нових авто разом узяті. Загалом на український ринок надійшло 4704 такі авто: +40,6% до квітня 2024-го, але −0,9% до березня цього року.

У квітні українці найчастіше імпортували електромобілі Tesla — майже третина всіх "свіжопригнаних" авто. На другому місці — Nissan, переважно завдяки Leaf. Третє місце посів Hyundai із моделями Ioniq та Kona, що забезпечили бренду частку понад 10%.

Фото 4 — Продажі електромобілів в Україні зросли на 22,7% у порівнянні з минулим роком

Серед окремих моделей, які найчастіше поповнювали український автопарк, першість отримує Tesla Model Y, змістивши багаторічного лідера Nissan Leaf на друге місце. Третя сходинка за Tesla Model 3.

Фото 5 — Продажі електромобілів в Україні зросли на 22,7% у порівнянні з минулим роком

Середній вік електромобілів, імпортованих до України у квітні, становив 5,1 року — це наймолодший показник серед усіх сегментів уживаного автотранспорту.

Загальний парк електричного транспорту

Станом на 30 квітня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 158,6 тис. одиниць.

Найбільше у ньому легковиків — 154,2 тис. Вантажівок на електротязі 3,4 тис., також є кілька електробусів (6 шт.), та близько 1 тис. одиниць мототехніки.

Нагадаємо, у березні український автопарк поповнили 4680 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішими серед українців залишаються електромобілі китайського виробництва.

Автор:
Ольга Опенько