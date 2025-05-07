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В Україні зростає попит на вживані автомобілі з-за кордону: найпопулярніші моделі
Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Розподіл авто за типом пального
За даними аналітиків, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 23%;
- дизельні – 22%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 4%.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня:
1. Volkswagen Golf - 1189 од.;
2. Renault Megane - 838 од.;
3. Skoda Octavia - 696 од.;
4. Tesla Model Y - 552 од.;
5. Nissan Leaf - 544 од.;
5. Audi Q5 - 511 од.;
7. Volkswagen Tiguan - 510 од.;
8. Volkswagen Passat - 491 од.;
9. Nissan Rogue - 488 од.;
10. Tesla Model 3 - 478 од.
В "Укравтопромі" зауважують, що середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
"Всього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року", - констатують аналітики.
Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українці ввезли з-за кордону 12 тисяч вживаних легковиків віком до 5 років. Половину з них становили електромобілі.