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В Україні зростає попит на вживані автомобілі з-за кордону: найпопулярніші моделі

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf / Infocar

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з квітнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 5%.

 Про це повідомляє Укравтопром.

Розподіл авто за типом пального

За даними аналітиків, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

  • електромобілі – 23%; 
  • дизельні – 22%; 
  • гібриди – 5%; 
  • авто з ГБО – 4%.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня:

1. Volkswagen Golf - 1189 од.;

2. Renault Megane - 838 од.;

3. Skoda Octavia - 696 од.;

4. Tesla  Model Y - 552 од.;

5. Nissan Leaf - 544 од.;

5. Audi Q5 - 511 од.;

7. Volkswagen Tiguan - 510 од.;

8. Volkswagen Passat - 491 од.;

9. Nissan Rogue - 488 од.;

10. Tesla  Model 3 - 478 од.

В "Укравтопромі" зауважують, що середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

"Всього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року", - констатують аналітики.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українці ввезли з-за кордону 12 тисяч вживаних легковиків віком до 5 років. Половину з них становили електромобілі.

Автор:
Світлана Манько