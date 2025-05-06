В Україні зросли продажі нових авто: найпопулярніші моделі

Впродовж квітня 2025 року в Україні придбали 5,7 тисячі нових легковиків, що на 1,2% більше, ніж минулого року. Продажі авто зросли на 14,6% у порівнянні з березнем 2025 року.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА).

Більшість нових легковиків (96,9%, 5570 шт.) були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні, склала 3,1% (179 шт.).

Які марки обирають українці

Найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків марок Toyota, Volkswagen Skoda та Renault. Топ-10 виробників за підсумками квітня поточного року виглядає наступним чином:

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, серед українців найбільшим попитом користуються Renault Duster та Toyota RAV4.

Серед нових легковиків, виготовлених в Україні, лідером у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (93 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар». Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Octavia (23 шт.). Третя позиція у Toyota RAV4 (9 шт.), які пройшли переобладнання.

Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.

Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.