В Україну завезли електромобілів на $223,6 млн з початку року

За даними Держстату, за перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 27% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала $223,6 млн.

З цієї кількості електромобілів новими були 3,3 тис. авто. (+11%), а 9,9 тис. – вживані (+34%).

Левову частку нових електромобілів (94%) було завезено з Китаю.

Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2024 році в Українубуло імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV). Це на 32% більше, ніж роком раніше.

Зазначимо, що в Україні зростає попит на електромобілі. У березні український автопарк поповнили 4680 од. таких автівок.

Лідери серед електромобілів

У трійці найпопулярніших брендів нових електроавто відбулася зміна: перше місце посів китайський BYD, друге — Zeekr, а минулорічний лідер Volkswagen опустився на третю позицію.

Ціни на нові легкові BEV стартують з $8 600 за ультракомпактний Citroen Ami. Медіанна ціна — $41 500, а найвищий ціновий рівень перевищує $200 000.