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В Україну завезли електромобілів на $223,6 млн з початку року
За даними Держстату, за перші два місяці 2025 року в Україну було імпортовано 13,2 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 27% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала $223,6 млн.
З цієї кількості електромобілів новими були 3,3 тис. авто. (+11%), а 9,9 тис. – вживані (+34%).
Левову частку нових електромобілів (94%) було завезено з Китаю.
Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).
Нагадаємо, за даними Держстату, у 2024 році в Українубуло імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV). Це на 32% більше, ніж роком раніше.
Зазначимо, що в Україні зростає попит на електромобілі. У березні український автопарк поповнили 4680 од. таких автівок.
Лідери серед електромобілів
У трійці найпопулярніших брендів нових електроавто відбулася зміна: перше місце посів китайський BYD, друге — Zeekr, а минулорічний лідер Volkswagen опустився на третю позицію.
Ціни на нові легкові BEV стартують з $8 600 за ультракомпактний Citroen Ami. Медіанна ціна — $41 500, а найвищий ціновий рівень перевищує $200 000.