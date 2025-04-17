Українці купують більше вживаних електрокарів: підсумки першого кварталу

У першому кварталі 2025 року український ринок електромобілів продовжив зростання. Загальний обсяг сегмента склав 20,7 тисячі авто, що на 14,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляють аналітики Інституту дослідження авторинку.

Незважаючи на складну ситуацію як всередині країни, так і на зовнішніх ринках, попит на електромобілі залишається стабільно високим.

Аналітики прогнозують, що тренд зростання збережеться протягом року. Однією з причин є очікуване повернення повного розмитнення електромобілів з 2026 року. Це може призвести до зростання цін на електромобілі на 20–30%, що стимулює попит у 2025-му.

Додатковим чинником є нова податкова політика США, яка потенційно загрожує ціновій стабільності авто, імпортованих з Америки — а саме вони становлять велику частку в електросегменті України.

Китайські електромобілі

Щодо китайських BEV-автомобілів, то наразі немає ознак агресивної цінової експансії чи перегляду цін. Якщо не з’явиться потреба конкурувати або вирішувати проблеми зі збутом, виробники не мають стимулів до зниження цін.

Проте, з огляду на все більш помітну присутність китайських брендів в Україні, ситуація може змінитися.

Структура ринку BEV у І кварталі 2025 року

Основу сегмента електромобілів складають імпортовані авто з пробігом — 56,6% (11,7 тис. штук). Внутрішні перепродажі легковиків групи BEV становлять 33,4% (6,9 тис. штук), нові електроавтомобілі — лише 10% ринку, або 2,1 тис. одиниць.

Динаміка порівняно з 2024 роком

У порівнянні з першим кварталом минулого року, внутрішні перепродажі зросли на 22,6%, імпорт вживаних авто — на 21,9%. Натомість продажі нових електромобілів впали на 26,3%.

В абсолютних цифрах український автопарк поповнився 2067 новими електрокарами, що також підтверджує спад у цьому підсегменті.

Лідери серед нових електромобілів

У трійці найпопулярніших брендів нових електроавто відбулася зміна: перше місце посів китайський BYD, друге — Zeekr, а минулорічний лідер Volkswagen опустився на третю позицію. BYD представлений одразу чотирма моделями у першій десятці — це сигнал про серйозні позиції китайського бренду на українському ринку.

Ціни на нові легкові BEV стартують з $8 600 за ультракомпактний Citroen Ami. Медіанна ціна — $41 500, а найвищий ціновий рівень перевищує $200 000.

Вторинний ринок і внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку у першому кварталі було укладено 6894 угоди купівлі-продажу електромобілів, що становить 33,4% від усього BEV-сегмента. У річному вимірі продажі виросли на 33,4%.

Зі зростанням імпорту нових і вживаних авто, збільшується й кількість внутрішніх перепродажів.

Tesla залишається лідером серед брендів

Tesla продовжує лідирувати серед брендів на внутрішньому ринку як за часткою, так і за кількістю проданих авто. На другому місці — Nissan, який раніше утримував перше місце. У трійці лідерів також Volkswagen. Усі інші виробники мають менше 10% ринку.

Серед моделей пальму першості впевнено тримає Nissan Leaf, який становить чверть парку електромобілів, що перебували у внутрішньому обігу.

Вік електромобілів на вторинному ринку

Електромобілі залишаються наймолодшим сегментом на вторинному ринку: середній вік авто, що перепродувалися в Україні в першому кварталі 2025 року, становить 6 років. Для порівняння, середній вік усіх вживаних легковиків на ринку зараз — 15,8 року.

Зазначимо, що в Україні зростає попит на електромобілі. У березні український автопарк поповнили 4680 од. таких автівок.