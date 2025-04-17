Украинцы покупают больше подержанных электрокаров: итоги первого квартала

В первом квартале 2025 г. украинский рынок электромобилей продолжил рост. Общий объем сегмента составил 20,7 тысяч авто, что на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщают аналитики Института исследования авторынка.

Несмотря на сложную ситуацию как внутри страны, так и внешних рынках, спрос на электромобили остается стабильно высоким.

Аналитики прогнозируют, что тренд роста сохранится в течение года. Одной из причин является ожидаемый возврат полного растаможивания электромобилей с 2026 года. Это может привести к росту цен на электромобили на 20–30%, что стимулирует спрос в 2025 году.

Дополнительным фактором является новая налоговая политика США, которая потенциально угрожает ценовой стабильности автомобилей, импортируемых из Америки, а именно они составляют большую долю в электросегменте Украины.

Китайские электромобили

Что касается китайских BEV-автомобилей, то нет признаков агрессивной ценовой экспансии или пересмотра цен. Если не возникнет необходимость конкурировать или решать проблемы со сбытом, производители не имеют стимулов к снижению цен.

Однако, учитывая все более заметное присутствие китайских брендов в Украине, ситуация может измениться.

Структура рынка BEV в I квартале 2025 года

Основу сегмента электромобилей составляют импортированные автомобили с пробегом — 56,6% (11,7 тыс. штук). Внутренние перепродажи легковых автомобилей группы BEV составляют 33,4% (6,9 тыс. штук), новые электроавтомобили — всего 10% рынка, или 2,1 тыс. штук. единиц.

Динамика по сравнению с 2024 годом

По сравнению с первым кварталом прошлого года, внутренние перепродажи выросли на 22,6%, импорт подержанных авто — на 21,9%. В то же время продажи новых электромобилей упали на 26,3%.

В абсолютных цифрах украинский автопарк пополнился 2067 новыми электрокарами, что также подтверждает спад в этом подсегменте.

Лидеры среди новых электромобилей

В тройке самых популярных брендов новых электроавто произошло изменение: первое место занял китайский BYD, второе — Zeekr, а прошлогодний лидер Volkswagen опустился на третью позицию. BYD представлен сразу четырьмя моделями в первой десятке — это сигнал о серьезных позициях китайского бренда на украинском рынке.

Цены на новые легковые BEV стартуют с $8 600 за ультракомпактный Citroen Ami. Медианная цена – $41 500, а самый высокий ценовой уровень превышает $200 000.

Вторичный рынок и внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в первом квартале было заключено 6894 сделки купли-продажи электромобилей, что составляет 33,4% всего BEV-сегмента. В годовом исчислении продажи выросли на 33,4%.

С ростом импорта новых и подержанных авто увеличивается и количество внутренних перепродаж.

Tesla остается лидером среди брендов

Tesla продолжает лидировать среди брендов на внутреннем рынке как по доле, так и по количеству проданных автомобилей. На втором месте – Nissan, ранее удерживавший первое место. В тройке лидеров также Volkswagen. Все остальные производители имеют менее 10% рынка.

Среди моделей пальму первенства уверенно держит Nissan Leaf, составляющий четверть парка находившихся во внутреннем обращении электромобилей.

Возраст электромобилей на вторичном рынке

Электромобили остаются самым молодым сегментом на вторичном рынке: средний возраст перепродаваемых в Украине в первом квартале 2025 года авто составляет 6 лет. Для сравнения, средний возраст всех подержанных легковушек на рынке сейчас – 15,8 года.

Отметим, что в Украине растет спрос на электромобили. В марте украинский автопарк пополнили 4680 ед. таких автомобилей.