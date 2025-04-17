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Какие авто лидируют среди импортируемых подержанных до 5 лет

авто
В десятке самых популярных моделей – сразу несколько Tesla / Depositphotos

В первом квартале 2025 года украинцы ввезли из-за границы 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Половину из них составляли электромобили.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Среди других типов горючего 32% пришлось на бензиновые авто, 9% – на гибриды, 7% – на дизельные машины, а еще 2% – на автомобили с газобаллонным оборудованием.

В десятке самых популярных моделей – сразу несколько Tesla:

  1. Tesla model В – 1219 авто;
  2. Tesla model 3 – 71;
  3. Kia niro – 394;
  4. Nissan rogue – 342;
  5. Hyundai kona – 337;
  6. Масса CX -5 – 300 ;
  7. Chevrolet Bolt – 290;
  8. Volkswagen Tiguan – 264;
  9. Audi e-tron sportback – 253;
  10. Audi Q5 – 247.

Напомним, в течение января-марта 2025 года на внутреннем авторынке Украины было зарегистрировано около 213 тысяч сделок по купле-продаже подержанных автомобилей, что на 17,5% ниже показателя первого квартала 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко