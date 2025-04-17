Какие авто лидируют среди импортируемых подержанных до 5 лет

В первом квартале 2025 года украинцы ввезли из-за границы 12 тысяч подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Половину из них составляли электромобили.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Среди других типов горючего 32% пришлось на бензиновые авто, 9% – на гибриды, 7% – на дизельные машины, а еще 2% – на автомобили с газобаллонным оборудованием.

В десятке самых популярных моделей – сразу несколько Tesla:

T esla model В – 1219 авто; T esla model 3 – 71; K ia niro – 394; N issan rogue – 342; H yundai kona – 337; Масса CX -5 – 300 ; C hevrolet B olt – 290; V olkswagen T iguan – 264; A udi e-tron sportback – 253; A udi Q 5 – 247.

Напомним, в течение января-марта 2025 года на внутреннем авторынке Украины было зарегистрировано около 213 тысяч сделок по купле-продаже подержанных автомобилей, что на 17,5% ниже показателя первого квартала 2024 года.