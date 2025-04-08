Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,08

--0,11

EUR

45,05

--0,50

Наличный курс:

USD

40,90

40,80

EUR

45,40

45,10

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине растет спрос на электромобили: какие модели стали лидерами продаж

В Украине растут продажи электромобилей
В Украине растут продажи электромобилей / Freepik

В марте украинский автопарк пополнили 4680 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) Самыми популярными украинцами остаются электромобили китайского производства.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к марту прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года на 4%.

По данным аналитиков, основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4532 шт. (новых – 647 шт., б/у – 3885 шт.).

Среди 148 коммерческих электромобилей новыми были только 7 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей марта:

1. BYD Song Plus – 100 ед.;

2. Volkswagen ID.Unyx – 96 ед.;

3 Zeekr 001 – 69 ед.;

4. Zeekr 7X – 59 ед.;

5. Audi Q4 e-tron – 45 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. Tesla Model Y – 448 ед.;

2. Nissan Leaf – 445 ед.;

3. Tesla Model 3 – 410 ед.;

4. Hyundai Kona – 273 ед.;

5. KIA Niro – 270 ед.

Как сообщают в "Укравтопроме", всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тыс. электромобилей, что на 8% больше, чем в I кв. 2024 года. Из них новых – 1978 ед. (-26%) и 10827 подержанных (+18%).

В Украине растут продажи электромобилей

В феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.

В сегменте подержанных авто преимущества распределились следующим образом:

  • Львовщина и Киев выбирали T esla   Model Y;
  • Киевская область и Днепропетровщина предпочитали T esla   Model 3;
  • В Одесской области больше всего регистрировали N issan   Leaf.
Автор:
Светлана Манько