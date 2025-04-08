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В Украине растет спрос на электромобили: какие модели стали лидерами продаж
В марте украинский автопарк пополнили 4680 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) Самыми популярными украинцами остаются электромобили китайского производства.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по отношению к марту прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года на 4%.
По данным аналитиков, основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4532 шт. (новых – 647 шт., б/у – 3885 шт.).
Среди 148 коммерческих электромобилей новыми были только 7 автомобилей.
ТОП-5 новых электромобилей марта:
1. BYD Song Plus – 100 ед.;
2. Volkswagen ID.Unyx – 96 ед.;
3 Zeekr 001 – 69 ед.;
4. Zeekr 7X – 59 ед.;
5. Audi Q4 e-tron – 45 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
1. Tesla Model Y – 448 ед.;
2. Nissan Leaf – 445 ед.;
3. Tesla Model 3 – 410 ед.;
4. Hyundai Kona – 273 ед.;
5. KIA Niro – 270 ед.
Как сообщают в "Укравтопроме", всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тыс. электромобилей, что на 8% больше, чем в I кв. 2024 года. Из них новых – 1978 ед. (-26%) и 10827 подержанных (+18%).
В Украине растут продажи электромобилей
В феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%.
Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.
В сегменте подержанных авто преимущества распределились следующим образом:
- Львовщина и Киев выбирали T esla Model Y;
- Киевская область и Днепропетровщина предпочитали T esla Model 3;
- В Одесской области больше всего регистрировали N issan Leaf.