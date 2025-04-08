В Украине растет спрос на электромобили: какие модели стали лидерами продаж

В марте украинский автопарк пополнили 4680 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) Самыми популярными украинцами остаются электромобили китайского производства.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к марту прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года на 4%.

По данным аналитиков, основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4532 шт. (новых – 647 шт., б/у – 3885 шт.).

Среди 148 коммерческих электромобилей новыми были только 7 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей марта:

1. BYD Song Plus – 100 ед.;

2. Volkswagen ID.Unyx – 96 ед.;

3 Zeekr 001 – 69 ед.;

4. Zeekr 7X – 59 ед.;

5. Audi Q4 e-tron – 45 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. Tesla Model Y – 448 ед.;

2. Nissan Leaf – 445 ед.;

3. Tesla Model 3 – 410 ед.;

4. Hyundai Kona – 273 ед.;

5. KIA Niro – 270 ед.

Как сообщают в "Укравтопроме", всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тыс. электромобилей, что на 8% больше, чем в I кв. 2024 года. Из них новых – 1978 ед. (-26%) и 10827 подержанных (+18%).

В Украине растут продажи электромобилей

В феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.

В сегменте подержанных авто преимущества распределились следующим образом: