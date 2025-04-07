Сколько стоит зарядить электромобиль в апреле 2025 года

При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км расходы на такую дистанцию составят 360 гривен в апреле, если заряжать электроавтомобиль исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях).

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Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИДА).

Расширение сети публичных чарджеров, способных сравнительно быстро заряжать электромобили постоянным током, дает новые возможности для сегмента авто на батарейной тяге.

Аналитики проанализировали набор моделей в украинском парке электромобилей (объем которого составляет почти 150 тыс. авто), и определили, что около 40% его резидентов обладают аккумуляторами емкостью более 50 кВт-ч, так что их смело можно относить к категории «дальнобойных», или по меньшей мере к таким, которые могут быть определены.

Почем киловат на чарджерах с публичным доступом?

Аналитики авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЕСС в Украине, и выбрали те значения наиболее часто повторявшихся цен. В зависимости от локации могут происходить меньшие или большие тарифы — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.

Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» – когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент не учтен.

По наблюдениям специалистов ИДА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и больше). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЕСС, размещенные на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т.д.

По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у всех операторов остались без изменений.

Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет (округлено) 14,89 грн, через DC порт — 17,40 грн.

Какие цены в Польше

Для сравнения, в соседней Польше работает несколько больше операторов ЕСС, и каждый из них строит довольно запутанную тарифную систему, когда цена за 1 кВт-ч зависит не только от фактически отгруженной энергии в батарею автомобиля, но и от платных подписок в виде месячных пакетов или годовых абонементов разного уровня, клубных карточек, разовых акций, суммы предварительного пополнения счета, места. В переводе на гривны, цена «медленной» АС-зарядки там сейчас составляет около 16...21 грн/кВт-ч, быстрая DC-зарядка обойдется от 22 до 33 грн/кВт-ч.

При цене бензина А-95 около 63 грн/л получается так, что себестоимость пробега на электромобиле, если его заряжать на скоростных публичных ЭСС, такая же, как и на однотипном бензиновом авто.

При 20 кВт-ч/100 км и средней цене 27,5 грн. 100 км обойдется в 550 грн. При потреблении 9 л бензина на 100 км и цене 63 грн/л сумма расходов получится такая же. Так что получается, что иметь электромобиль в Польше стоит тогда, когда его владелец ожесточенный экоактивист, или есть возможность заряжать его от бытовой сети по более низким тарифам.

В Украине растут продажи электромобилей

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине есть город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.

В сегменте подержанных авто преимущества распределились следующим образом: