Сколько стоит зарядить электромобиль в марте 2025 года

При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км затраты на такую дистанцию составят 360 гривен, если заряжать электроавто исключительно на ЭВС (электрозарядных станциях).

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Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИИА).

Расширение сети публичных чарджеров, способных сравнительно быстро заряжать электромобили постоянным током, дает новые возможности для сегмента авто на батарейной тяге.

Почему киловаться на чарджерах с публичным доступом?

Аналитики авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЕСС в Украине, и выбрали те значения наиболее часто повторявшихся цен. В зависимости от локации могут происходить меньшие или большие тарифы — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.

Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» – когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент не учтен.

По наблюдениям специалистов ИИА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и больше). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЕСС, размещенные на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т.д.

По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у разных операторов колебались, с общей тенденцией роста, размер которого составил от 0,5 грн до даже 3,95 грн. Скидка на этот раз есть у одного оператора, минус 1 грн на быстром порту.

Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет (округлено) 14,89 грн (+1,29 грн), через DC порт – 17,40 грн (+0,04 грн).

Рынок электромобилей в Украине.

Заметим, что в феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%, а по сравнению с январем 2025 года на 23%.

Самым популярным электромобилем февраля стал китайский BYD Song Plus

По данным Госстата, в 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.