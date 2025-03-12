Ценники на АЗС повлияли на популярность ГБО среди водителей: сколько автомобилей переоборудовали в 2024 году

В течение 2024 года газобаллонное оборудование (ГБО) официально появилось (учтены только те факты переоборудования, которые зарегистрированы сервисными центрами МВД) почти 21,5 тыс . транспортных средств Для сравнения, в 2023 году это число составляло 37,7 тыс., в 2022 – 22,3 тыс.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИДА).

По данным аналитиков, разделение по типам транспортных средств, на которых установили ГБО в 2024 году, было следующим:

Легковые — 21 195 переоборудований

— 21 195 переоборудований Грузовые — 334 переоборудования

— 334 переоборудования Автобусы — 4 переоборудования

Динамика по месяцам выглядит следующим образом:

Аналитики напоминают, что в прошлом году начался с ценниками на АЗС на автогаз с отметки около 32 грн/л. Далее цена несколько снижалась, достигнув 28 грн/л весной, а затем еще ниже — 26,50 в среднем по Украине летом. Осенью начался существенный рост цен на сжиженный газ — в ноябре за него приходилось платить уже около 35 грн/л, что сохранялось почти до конца года, и следующий рост уже произошел в 2025 — текущая средняя розничная цена автогаза составляет 36,8 грн/л.

"Составив эти обстоятельства вместе, можно увидеть, что ценники на АЗС имеют прямое влияние на популярность ГБО среди автомобилистов — меньшие цены — больше переоборудований. Цена LPG растет — объемы инсталляций падают", — подчеркивают в ИГА.

Какие модели авто переоборудовают чаще всего

Как отмечают аналитики, если в предыдущие годы среди марок доминировали американские автомобили, то в прошлом году они микшировались с европейскими моделями. Первенство принадлежит Skoda Octavia, правда, ранних выпусков, когда еще там было достаточно «атмосферных двигателей» – средний возраст этих авто, переоборудованных в «газ», составил 18 лет.

Nissan Rogue на второй позиции. Средний возраст этих кроссоверов, переоборудованных в «автогаз», составил 8 лет.

В тройку лидеров среди моделей также вошел Mitsubishi Outlander со средним возрастом 11 лет.

По классам (габаритным, по европейским принципам классификации легковых автомобилей) наибольшая доля среди переоборудованных машин у кроссоверов — 35%. Легковики «Гольф-класса» (С) заняли 23%, городские авто В-класса – 20% в этом сегменте.

Окупаемость ГБО: когда установка становится выгодной

Несмотря на постоянные колебания цен на бензин и газ, их соотношение остается стабильным, поэтому конкретная цена горючего не имеет решающего значения. Если для расчетов взять легковой автомобиль со средним расходом бензина около 10 литров на 100 километров, то с учетом того, что расход газа будет на 15-20% выше, на 100 километров авто потребляет примерно 12 литров газа.

Если сравнить стоимость оборудования, расходы на горючее и средний пробег, окупаемость установки ГБО наступает после 8-12 тысяч километров. Точный срок окупаемости зависит от конкретных затрат на установку и объем использования авто. Также следует учитывать дополнительную экономию на обслуживании двигателя и топливной системы, поскольку газ создает меньшую нагрузку на эти компоненты.

Факторы, влияющие на окупаемость:

Непосредственно стоимость газобаллонного оборудования, включая оплату услуг по его установке;

Средний расход топлива на 100 км;

Пробег машины за месяц (насколько часто используется автомобиль);

Текущая стоимость газа.

Таким образом, установка ГБО является выгодным решением в любом случае, особенно для тех, кто регулярно пользуется автомобилем и имеет значительный пробег.

"Главный фактор, побуждающий автовладельцев инсталлировать газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили — возможность снизить расходы на топливо. Однако "старой формулы" по цене пропан-бутановой смеси, когда за литр такой на АЗС просили примерно вдвое меньше, чем за литр бензина, уже нет. Хотя, еще определенный запас для экономии.

Детальнее о том, что будет с ценами на топливо на АЗС, читайте в материале Delo.ua.

Напомним, по данным ИГА, за 2023 год было переоборудовано 37,8 тыс. транспортных средств В 2023 году средний месячный показатель переоборудований ГБО составил 3,1 тыс.