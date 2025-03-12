Цінники на АЗС вплинули на популярність ГБО серед водіїв: скільки авто переобладнали у 2024 році

Впродовж 2024 року газобалонне обладнання (ГБО) офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на майже 21,5 тис. транспортних засобів. Для порівняння, у 2023 році це число складало 37,7 тис., у 2022 — 22,3 тис.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА).

За даними аналітиків, поділ за типами транспортних засобів , на яких встановили ГБО у 2024 році, був таким :

Легкові — 21 195 переобладнань

— 21 195 переобладнань Вантажні — 334 переобладнання

— 334 переобладнання Автобуси — 4 переобладнання

Динаміка за місяцями виглядає наступним чином:

Аналітики нагадують, що минулий рік почався з цінниками на АЗС на автогаз з відмітки близько 32 грн/л. Далі ціна дещо знижувалася, сягнувши 28 грн/л навесні, і потім ще нижче — 26,50 в середньому по Україні влітку. Восени ж почалося істотне зростання цін на скраплений газ — у листопаді за нього доводилося платити вже близько 35 грн/л, що зберігалося майже до кінця року, і наступне зростання вже відбулося у 2025 — поточна середня роздрібна ціна автогазу складає 36,8 грн/л.

"Склавши ці обставини разом, можна побачити що цінники на АЗС мають прямий вплив на популярність ГБО серед автомобілістів — менші ціни — більше переобладнань. Ціна LPG зростає — обсяги інсталяцій падають", - підкреслюють в ІДА.

Які моделі авто переобладнують найчастіше

Як наголошують аналітики, якщо у попередні роки серед марок домінували американські авто, то минулого року вони міксувалися з європейськими моделями. Першість належить Skoda Octavia, щоправда, ранніх випусків, коли ще там було достатньо «атмосферних двигунів» — середній вік цих авто, які були переобладнані на «газ», склав 18 років.

Nissan Rogue на другій позиції. Середній вік цих кросоверів, переобладнаних на «автогаз», склав 8 років.

До трійки лідерів серед моделей також увійшов Mitsubishi Outlander з середнім віком 11 років.

За класами (габаритними, за європейськими принципами класифікації легковиків) найбільша частка серед переобладнаних машин у кросоверів — 35%. Легковики «Гольф-класу» (С) зайняли 23%, міські автівки В-класу — 20% у цьому сегменті.

Окупність ГБО: коли установка стає вигідною

Незважаючи на постійні коливання цін на бензин і газ, їх співвідношення залишається стабільним, тому конкретна ціна пального не має вирішального значення. Якщо для розрахунків взяти легковий автомобіль із середньою витратою бензину близько 10 літрів на 100 кілометрів, то з урахуванням того, що витрата газу буде на 15-20% вищою, на 100 кілометрів авто споживатиме приблизно 12 літрів газу.

Якщо зіставити вартість обладнання, витрати на пальне і середній пробіг, окупність установки ГБО настає після 8-12 тисяч кілометрів. Точний строк окупності залежить від конкретних витрат на встановлення та обсягу використання авто. Також варто враховувати додаткову економію на обслуговуванні двигуна та паливної системи, оскільки газ створює менше навантаження на ці компоненти.

Фактори, що впливають на окупність:

Безпосередньо вартість газобалонного обладнання, включаючи оплату послуг з його встановлення;

Середня витрата палива на 100 км;

Пробіг машини за місяць (наскільки часто використовується автомобіль);

Поточна вартість газу.

Таким чином, встановлення ГБО є вигідним рішенням у будь-якому разі, особливо для тих, хто регулярно користується автомобілем і має значний пробіг.

"Головний чинник, який спонукає автовласників інсталювати газобалонне обладнання (ГБО) на свої автомобілі — можливість знизити витрати на пальне. Проте «старої формули» щодо ціни пропан-бутанової суміші, коли за літр такої на АЗС просили приблизно удвічі менше, ніж за літр бензину, вже немає. Хоча, ще певний запас для економії все ж залишається", - підкреслюють аналітики ІДА.

Детальніше про те, що буде з цінами на пальне на АЗС, читайте у матеріалі Delo.ua.

Нагадаємо, за даними ІДА, за 2023 рік було переобладнано 37,8 тис. транспортних засобів. У 2023 році середній місячний показник переобладнань ГБО склав 3,1 тис.