За відсутність біоетанолу в бензинах з 1 травня загрожує штраф: деталі

З 1 травня продавців бензину штрафуватимуть на 21,2 грн/л за відсутність біоетанолу в бензинах.

Про це пише nefterynok.info.

Зазначається, що в усіх обсягах автомобільних бензинів, що реалізуються в місцях оптової та роздрібної торгівлі пальним, з 1 травня встановлюється обов’язкова частка вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) – не менше 5% об’ємних. При цьому допускається абсолютна похибка визначення на рівні ±1%.

Ці нововведення передбачені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту" від 04.06.2024 № 3769-IX.

На кого не поширюється вимога

Як пише видання, зазначена вимога не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище та бензини, що постачаються для потреб:

Міністерства оборони України;

Державного агентства з управління резервами України;

створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

Які штрафи передбачено

Відповідно до законодавства, для суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним, встановлена відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі семи прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії бензинів автомобільних. На сьогодні це складає 21 196 грн за кожні 1000 літрів.

Для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або імпорту пального та/або здійснюють оптову торгівлю пальним, встановлена аналогічна відповідальність.

Крім того, встановлені штрафи за несвоєчасне подання інформації, яку суб’єкти матимуть подавати з 2026 року, про вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах відпуску бензинів автомобільних.

Додамо, біоетанол — це етанол, який отримують у процесі переробки рослинної сировини для використання як біопалива або паливної добавки. Біоетанол є важливим компонентом у виробництві екологічного пального, оскільки його додають у бензин для зниження шкідливих викидів і зменшення залежності від традиційних викопних палив.

Його використання сприяє зменшенню викидів вуглекислого газу та підвищенню октанового числа бензину, що покращує його якість і згоряння в двигунах. У країнах ЄС та США біоетанол активно застосовують у паливній галузі, що відкриває для українських виробників перспективи розширення експорту.

Зауважимо, через весняне потепління попит на паливо в Україні збільшився на 20% порівняно з зимовим, а суттєве зниження цін на нафту є передумовою для здешевшання пального на АЗС. Проте мережі АЗС схоже не реалізують цей потенціал повною мірою, оскільки захочуть збільшити маржу, щоб компенсувати втрати взимку. Замість цього вони можуть активізувати акції та пропонувати клієнтам знижки. Детальніше про те, що буде з цінами на пальне на АЗС, читайте у матеріалі Delo.ua.