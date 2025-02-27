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Больше всего из Китая: сколько электромобилей завезли в Украину за год
По данным Госстата, в 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что из этого количества электромобилей новыми были 16474 авто. (+52%), а 45 503 – подержанные (+26%).
По данным аналитиков, чаще всего новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.
ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:
1. Китай – 14635 ед.;
2. Япония – 552 ед.;
3. Германия – 382 ед.;
4. Британия – 368 ед.;
5. Бельгия – 216 ед.
ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:
1. США – 17235 ед.;
2. Германия – 7318 ед.;
3. Корея – 6274 ед.;
4. Британия – 4180 ед.;
5. Китай – 2573 ед.
Напомним, в январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)
Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.