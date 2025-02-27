Больше всего из Китая: сколько электромобилей завезли в Украину за год

По данным Госстата, в 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV). Это на 32% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества электромобилей новыми были 16474 авто. (+52%), а 45 503 – подержанные (+26%).

По данным аналитиков, чаще всего новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:

1. Китай – 14635 ед.;

2. Япония – 552 ед.;

3. Германия – 382 ед.;

4. Британия – 368 ед.;

5. Бельгия – 216 ед.

ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:

1. США – 17235 ед.;

2. Германия – 7318 ед.;

3. Корея – 6274 ед.;

4. Британия – 4180 ед.;

5. Китай – 2573 ед.

Напомним, в январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.