Продажи дизельных авто упали на четверть: какие модели выбирают украинцы

В январе автопарк Украины пополнили 4305 автомобилей с дизельными двигателями, что на 27% меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества дизельных автомобилей 903 ед. были новыми (-17%) и 3402 ед. б/у, ввозимыми из-за границы (-29%).

ТОП-5 новых дизельных легковушек:

1. Renault Duster – 144 ед.;

2. Toyota Land Cruiser Prado – 129 ед.;

3. Toyota Hilux – 66 ед.;

4. Peugeot Landtrek – 62 ед.;

5. Skoda Kodiaq – 41 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто

1. Renault Megane – 272 ед.;

2. Skoda Octavia – 243 ед.;

3. Nissan Qashqai – 229 ед.;

4. Volkswagen Passat – 204 ед.;

5. Volkswagen Golf – 115 ед.

Напомним, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.

В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.