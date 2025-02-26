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Продажі дизельних авто впали на чверть: які моделі обирають українці

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado. Фото: infocar.ua

У січні автопарк України поповнили 4305 авто з дизельними двигунами, що на 27% менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості дизельних авто 903 од. були новими (-17%) та 3402 од. вживаними, ввезеними з-за кордону (-29%).

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

1.  Renault  Duster - 144 од.;

2.  Toyota Land Cruiser Prado - 129 од.;

3. Toyota Hilux - 66 од.;

4. Peugeot Landtrek - 62 од.;

5. Skoda Kodiaq - 41 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто

1.  Renault  Megane - 272 од.;

2. Skoda Octavia - 243 од.;

3. Nissan Qashqai - 229 од.;

4. Volkswagen Passat - 204 од.;

5. Volkswagen Golf - 115 од.

Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році. 

Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.

Автор:
Світлана Манько