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Продажі дизельних авто впали на чверть: які моделі обирають українці
У січні автопарк України поповнили 4305 авто з дизельними двигунами, що на 27% менше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості дизельних авто 903 од. були новими (-17%) та 3402 од. вживаними, ввезеними з-за кордону (-29%).
ТОП-5 нових дизельних легковиків:
1. Renault Duster - 144 од.;
2. Toyota Land Cruiser Prado - 129 од.;
3. Toyota Hilux - 66 од.;
4. Peugeot Landtrek - 62 од.;
5. Skoda Kodiaq - 41 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто
1. Renault Megane - 272 од.;
2. Skoda Octavia - 243 од.;
3. Nissan Qashqai - 229 од.;
4. Volkswagen Passat - 204 од.;
5. Volkswagen Golf - 115 од.
Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.
Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.