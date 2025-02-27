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Найбільше з Китаю: скільки електромобілів завезли в Україну за рік
За даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV). Це на 32% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості електромобілів новими були 16 474 авто. (+52%), а 45 503 – вживані (+26%).
За даними аналітиків, найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю. Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США.
ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:
1. Китай - 14635 од.;
2. Японія - 552 од.;
3. Німеччина - 382 од.;
4. Британія - 368 од.;
5. Бельгія - 216 од.
ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:
1. США - 17235 од.;
2. Німеччина - 7318 од.;
3. Корея - 6274 од.;
4. Британія - 4180 од.;
5. Китай - 2573 од.
Нагадаємо, у січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.