Найбільше з Китаю: скільки електромобілів завезли в Україну за рік

За даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV). Це на 32% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості електромобілів новими були 16 474 авто. (+52%), а 45 503 – вживані (+26%).

За даними аналітиків, найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю. Натомість лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:

1. Китай - 14635 од.;

2. Японія - 552 од.;

3. Німеччина - 382 од.;

4. Британія - 368 од.;

5. Бельгія - 216 од.

ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:

1. США - 17235 од.;

2. Німеччина - 7318 од.;

3. Корея - 6274 од.;

4. Британія - 4180 од.;

5. Китай - 2573 од.

Нагадаємо, у січні український автопарк поповнили 3637 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.