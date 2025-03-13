Скільки коштує зарядити електромобіль у березні 2025 року

За середнього споживання електромобілем 20 кВт-год на 100 км, витрати на таку дистанцію становитимуть 360 гривень, якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях).

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Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА).

Зазначається, розширення мережі публічних чарджерів, здатних порівняно швидко заряджати електромобілі постійним струмом, дає нові можливості для сегмента авто на батарейній тязі.

Почому кіловати на чарджерах з публічним доступом?

Аналітики авторинку зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися. Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС.

Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент не взятий до уваги.

За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80...100 кВт та більше). Менші тарифи (місцями навіть на кілька гривень) переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

У порівнянні з попереднім місяцем ціни за кіловат-години у різних операторів коливалися, із загальною тенденцією щодо зростання, розмір якого склав від 0,5 грн до навіть 3,95 грн. Знижка цього разу є лише в одного оператора, мінус 1 грн на швидкому порті.

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт зараз складає (округлено) 14,89 грн (+1,29 грн), через DC порт — 17,40 грн (+0,04 грн).

Ринок електромобілів в Україні

Зауважимо, у лютому український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 року на 23%.

Найпопулярнішим електромобілем лютого став китайський BYD Song Plus

За даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61 977 легкових електромобілів (BEV). Це на 32% більше, ніж роком раніше.