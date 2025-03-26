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Топ-5 регионов по регистрации электромобилей в феврале: какие модели самые популярные
В феврале украинцы зарегистрировали около 4,5 тыс. электромобили (BEV). Наибольший прирост электрокаров зафиксировали во Львовской области (679 автомобилей), Киеве (509), Киевской (380), Днепропетровской (334) и Одесской (260) областях.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Большинство регистраций в этих регионах пришлись на подержанные автомобили:
- Львовская область – 95%
- Киев – 69%
- Киевская область – 78%
- Днепропетровская область – 79%
- Одесская область – 77%
Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.
В сегменте подержанных авто преимущества распределились следующим образом:
- Львовщина и Киев выбирали T esla Model Y;
- Киевская область и Днепропетровщина предпочитали T esla Model 3;
- В Одесской области больше всего регистрировали Nissan Leaf .
Добавим, что в Украине растет спрос на гибридные авто. В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 39% больше, чем в прошлом. Доля новых авто в этом количестве составила 63%, против 51% в прошлом.