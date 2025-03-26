Топ-5 регионов по регистрации электромобилей в феврале: какие модели самые популярные

В феврале украинцы зарегистрировали около 4,5 тыс. электромобили (BEV). Наибольший прирост электрокаров зафиксировали во Львовской области (679 автомобилей), Киеве (509), Киевской (380), Днепропетровской (334) и Одесской (260) областях.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Большинство регистраций в этих регионах пришлись на подержанные автомобили:

Львовская область – 95%

Киев – 69%

Киевская область – 78%

Днепропетровская область – 79%

Одесская область – 77%

Среди новых электромобилей лидером в большинстве регионов стал BYD Song Plus EV, кроме Днепропетровской, где самым популярным оказался Volkswagen ID.Unyx.

В сегменте подержанных авто преимущества распределились следующим образом:

Львовщина и Киев выбирали T esla Model Y;

Model Y; Киевская область и Днепропетровщина предпочитали T esla Model 3;

Model 3; В Одесской области больше всего регистрировали Nissan Leaf .

Добавим, что в Украине растет спрос на гибридные авто. В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 39% больше, чем в прошлом. Доля новых авто в этом количестве составила 63%, против 51% в прошлом.