В Украине растет спрос на гибридные авто: самые популярные модели

В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 39% больше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 63% против 51% в прошлом году.

По данным аналитиков, в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (324 ед.)

Второй результат у Nissan Qashqai (76 ед.)

Третьим по популярности в феврале была Toyota Yaris Cross (62 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (57 ед.)

Также в лидерской тройке: Toyota Prius (52 ед.) и Toyota Camry (37 ед.).

Заметим, что в феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%, а по сравнению с январем 2025 года на 23%.