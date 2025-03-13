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В Украине растет спрос на гибридные авто: самые популярные модели
В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 39% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 63% против 51% в прошлом году.
По данным аналитиков, в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (324 ед.)
Второй результат у Nissan Qashqai (76 ед.)
Третьим по популярности в феврале была Toyota Yaris Cross (62 ед.)
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (57 ед.)
Также в лидерской тройке: Toyota Prius (52 ед.) и Toyota Camry (37 ед.).
Заметим, что в феврале украинский автопарк пополнили 4488 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к февралю прошлого года спрос на электромобили вырос на 14%, а по сравнению с январем 2025 года на 23%.