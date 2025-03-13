В Україні зростає попит на гібридні авто: найпопулярніші моделі

У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 39% більше, ніж торік.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.

За даними аналітиків, у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (324 од.)

Другий результат у Nissan Qashqai (76 од.)

Третім за популярністю у лютому була Toyota Yaris Cross (62 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (57 од.)

Також у лідерській трійці: Toyota Prius (52 од.) та Toyota Camry (37 од.).

Зауважимо, у лютому український автопарк поповнили 4488 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 року на 23%.