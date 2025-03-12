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Українці стали менше купувати китайські автомобілі: найпопулярніші моделі на ринку
Впродовж лютого українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що серед китайських авто нових було 690 од. (-31%), а вживаних – 210 од. (-46%) од.
Як підкреслюють в "Укравтопромі", абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
1. BYD Song Plus - 116 од.;
2. Zeekr 7X - 65 од.;
3. Volkswagen ID.4 - 55 од.;
4. Zeekr 001 - 46 од.;
5. Volkswagen ID.Unyx - 45 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. Zeekr 001 - 32 од.;
2. Zeekr 7X - 18 од.;
3. Volkswagen ID.4 - 14 од.;
4. Tesla Model 3 - 13 од.;
5. Honda M-NV - 10 од.
Нагадаємо, впродовж січня українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.
Зауважимо, у лютому український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж в аналогічний період минулого року.