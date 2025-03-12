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Українці стали менше купувати китайські автомобілі: найпопулярніші моделі на ринку

Zeekr 7X
Zeekr 7X. Фото: infocar.ua

Впродовж лютого українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що серед китайських авто нових було 690 од. (-31%), а вживаних – 210 од. (-46%) од.

Як підкреслюють в "Укравтопромі",  абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. BYD Song Plus - 116 од.;

2. Zeekr  7X - 65 од.;

3. Volkswagen ID.4 - 55 од.;

4. Zeekr 001 - 46 од.;

5. Volkswagen ID.Unyx - 45 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. Zeekr  001 - 32 од.;

2. Zeekr  7X - 18 од.;

3. Volkswagen ID.4 - 14 од.;

4. Tesla Model 3 - 13 од.;

5. Honda M-NV - 10 од.

Нагадаємо, впродовж січня українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.

Зауважимо, у лютому український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Автор:
Світлана Манько