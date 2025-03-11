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Які вживані американські автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі
Впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США. Більшість з них - електромобілі.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі.
Натомість бензинові авто охопили 41%, гібридним авто належить 7%, а дизельним та авто з ГБО по 5%.
За даними аналітиків, середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому становив 6 років.
ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:
1. Tesla Model Y - 419 од.;
2. Tesla Model 3 - 416 од.;
3. Ford Escape - 234 од.;
4. Jeep Cherokee - 187 од.;
5. Nissan Rogue - 160 од.
Нагадаємо, у січні 2025 року в Україні зареєстрували майже 2,6 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Попит на такі авто дещо знизився – на 3% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Зауважимо, у лютому український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж в аналогічний період минулого року.