Які вживані американські автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі

Впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США. Більшість з них - електромобілі.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі.

Натомість бензинові авто охопили 41%, гібридним авто належить 7%, а дизельним та авто з ГБО по 5%.

За даними аналітиків, середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому становив 6 років.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

1. Tesla Model Y - 419 од.;

2. Tesla Model 3 - 416 од.;

3. Ford Escape - 234 од.;

4. Jeep Cherokee - 187 од.;

5. Nissan Rogue - 160 од.

Нагадаємо, у січні 2025 року в Україні зареєстрували майже 2,6 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Попит на такі авто дещо знизився – на 3% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Зауважимо, у лютому український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж в аналогічний період минулого року.