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Які вживані авто купують українці: найпопулярніші моделі
Впродовж лютого український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть:
- дизельні – 23%;
- електромобілі – 22%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 4%.
Як зауважують в "Укравтопромі", середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
ТОП - 5 найпопулярніших моделей лютого:
1. Volkswagen Golf - 900 од.;
2. Renault Megane - 653 од.;
3. Skoda Octavia - 592 од.;
4. Volkswagen Tiguan - 490 од.;
5. Audi Q5 - 449 од.
За даними аналітиків, всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.
Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.