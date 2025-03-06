Які вживані авто купують українці: найпопулярніші моделі

Впродовж лютого український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

дизельні – 23%;

електромобілі – 22%;

гібриди – 5%;

авто з ГБО – 4%.

Як зауважують в "Укравтопромі", середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП - 5 найпопулярніших моделей лютого:

1. Volkswagen Golf - 900 од.;

2. Renault Megane - 653 од.;

3. Skoda Octavia - 592 од.;

4. Volkswagen Tiguan - 490 од.;

5. Audi Q5 - 449 од.

За даними аналітиків, всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році.

Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.