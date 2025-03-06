Какие подержанные авто покупают украинцы: самые популярные модели

В течение февраля украинский автопарк пополнили около 17 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Дальше идут:

дизельные – 23%;

электромобили – 22%;

гибриды – 5%;

авто с ГБО – 4%.

Как отмечают в "Укравтопроме", средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,5 года.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП — 5 самых популярных моделей февраля:

1. Volkswagen Golf – 900 ед.;

2. Renault Megane – 653 ед.;

3. Skoda Octavia – 592 ед.;

4. Volkswagen Tiguan – 490 ед.;

5. Audi Q5 – 449 ед.

По данным аналитиков, всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 31 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.

В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.